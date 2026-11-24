Όσον αφορά στην Ελλάδα, το μερίδιο κερδών των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 39,27% το 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, έναντι 39,83% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτωτική πορεία για τέταρτη διαδοχική χρονιά κατέγραψε το μερίδιο κερδών των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Ειδικότερα, το μερίδιο κερδών των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 39,8%, υποχωρώντας περαιτέρω σε σχέση με το προηγούμενο έτος και προσεγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που παράγουν οι επιχειρήσεις και αντιστοιχεί στην αμοιβή του κεφαλαίου, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος, και όχι στην αμοιβή της εργασίας. Όπως διευκρινίζει η Eurostat, ένα χαμηλότερο μερίδιο κερδών δεν συνεπάγεται απαραίτητα περιορισμό της επιχειρηματικής κερδοφορίας σε απόλυτους όρους, καθώς μπορεί να συνδέεται και με την αυξημένη ένταση εργασίας μιας οικονομίας. Αντίστοιχα, ένα υψηλότερο ποσοστό μπορεί να αντανακλά είτε μεγαλύτερη κερδοφορία είτε την κυριαρχία παραγωγικών δραστηριοτήτων που απαιτούν αυξημένη χρήση κεφαλαίου, τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομών.

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της Eurostat, το μερίδιο κερδών των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανερχόταν στο 40,7% το 2005, ενώ το 2007 έφτασε στο 42,1%, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή της εξεταζόμενης περιόδου. Ακολούθησε περίοδος υποχώρησης, με τον δείκτη να διαμορφώνεται το 2012 στο 39,5%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας. Κατά τα επόμενα χρόνια καταγράφηκαν διακυμάνσεις, με το μερίδιο κερδών να ανακάμπτει στο 42% το 2021. Έκτοτε, ωστόσο, ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, υποχωρώντας στο 41,7% το 2022, στο 41,5% το 2023, στο 40,1% το 2024 και τελικά στο 39,8% το 2025. Συνολικά, μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο δείκτης μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με την Ιρλανδία να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για το 2025, εμφανίζοντας μερίδιο κερδών 74,9%. Ακολουθούν η Μάλτα με 55,2%, η Ρουμανία με 51,8% και η Σλοβακία με 48,9%. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της Ιρλανδίας συνδέεται με την ισχυρή παρουσία μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων ξένης ιδιοκτησίας, των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση κεφαλαίου. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (32,2%), στη Σλοβενία (33,2%) και στην Πορτογαλία (34,2%), ενώ σχετικά χαμηλά κινήθηκε και η Γερμανία, με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνεται στο 35,6%.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το μερίδιο κερδών των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 39,27% το 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, έναντι 39,83% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα βρίσκεται, επομένως, κατά 0,56 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εμφανίζοντας αντίστοιχα επίπεδα με την Ουγγαρία και τη Λιθουανία. Παράλληλα, υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Κύπρο (44,5%) και στην Ιταλία (43%), ενώ χαμηλότερα στην Ισπανία (38,9%). Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την ανομοιογένεια των ευρωπαϊκών οικονομιών ως προς την κατανομή