Το IISS αναφέρει ότι, αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από άπειρα άτομα που στρατολογούνται για τον σκοπό αυτό, έχει πλέον διαμορφωθεί μια κατηγορία επιχειρησιακών στελεχών με μερική εκπαίδευση, τα οποία χρησιμοποιούν πιο σύνθετες μεθόδους.

Τα περιστατικά ρωσικής δολιοφθοράς στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 16% το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι επιχειρησιακοί πράκτορες που αναλαμβάνουν τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιούν όλο και πιο σύνθετες μεθόδους με εκρηκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Βασικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι διεξάγει εκστρατεία δολιοφθορών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με επιθέσεις μέσω drones και κυβερνοεπιθέσεις, επιδιώκοντας να υπονομεύσει τη στήριξή τους προς το Κίεβο. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας εντάσσεται και η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, τον Αύγουστο.

Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες των δυτικών κυβερνήσεων και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Το IISS αναφέρει ότι, αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από άπειρα άτομα που στρατολογούνται για τον σκοπό αυτό, έχει πλέον διαμορφωθεί μια κατηγορία επιχειρησιακών στελεχών με μερική εκπαίδευση, τα οποία χρησιμοποιούν πιο σύνθετες μεθόδους. Σε αυτές περιλαμβάνονται αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί με χρονοδιακόπτες και συστήματα τηλεχειριζόμενης πυροδότησης.

Στόχοι Γερμανία και Πολωνία

Το ινστιτούτο εκτιμά ότι η Γερμανία και η Πολωνία θα εξακολουθούν να είναι οι συχνότεροι στόχοι, καθώς τα δίκτυα μεταφορών, εφοδιαστικής αλυσίδας και βιομηχανικής παραγωγής τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον εφοδιασμό της Ουκρανίας.

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Στη Λειψία, στις 4 Αυγούστου, εντοπίστηκε drone φορτωμένο με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL λίγο μετά την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο αποτελεί σημαντικό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών και στρατιωτικής εφοδιαστικής υποστήριξης, τον οποίο χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ και η ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov Airlines για τη μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων.

«Οι επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών - και συγκεκριμένα των υποδομών της στρατιωτικής βιομηχανίας και των μεταφορών - αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το ήμισυ των καταγεγραμμένων περιστατικών κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026», ανέφερε το IISS.

Την Τρίτη, η Βρετανία προειδοποίησε τις αμυντικές εταιρείες που συνεργάζονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι αντιμετωπίζουν αυξημένη απειλή δολιοφθοράς από τη Ρωσία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε τότε: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια, λόγους ή προθέσεις να επιτεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Με πληροφορίες από Reuters