Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, Μάγδα Τσαγγάνη σε ηλικία 75 ετών.

Η ηθοποίος είχε πέσει σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες, μετά από μια χειρουρχική επέμβαση που αφορούσε το ισχίο της, καθώς μια επιπλοκή που σχετιζόταν με τη φαρμακευτική αγωγή της πίεσης την οδήγησε στη ΜΕΘ.

Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε βελτίωση, με αποτέλεσμα στις αρχές Νοεμβρίου, να κρίνεται αναγκαία η μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης.

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Ποια ήταν η ηθοποιός Μαρία Τσαγγάνη

Η Μαρία Τσαγγάνη γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με την πρώτη της συμμετοχή να γίνεται στην κινηματογραφική ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο». Ακολούθησαν συνεργασίες τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο με πιο γνωστές συμμετοχές αυτές στις ταινίες «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του». Στην τηλεόραση οι πρώτες της συμμετοχές έγιναν στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα» τη δεκαετία του 1970.

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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Πιο συγκεκριμένα το 1991 έπαιξε στην κωμική σειρά «Οι κουτσομπόλες» ενώ έκανε έκτακτες εμφανίσεις στις σειρές «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης». Ακολούθησε ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην κωμική σειρά «Ο χήρος η χήρα και τα χειρότερα» την περίοδο 1992-1994 στον ANT1 ενώ τη σεζόν 1995-1996 έλαβε μέρος στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Τη δεκαετία 2000-2010 συμμετείχε σε κάποιες από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης συνεργαζόμενη κυρίως με το Mega Channel. Ένας από τους πιο γνωστούς της ρόλους στο ευρύ κοινό ήταν αυτός της Ευανθίας Λαζάρου τη σεζόν 2003-2004 στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες». Τη σεζόν 2004-2005 πρωταγωνίστησε στις σειρές «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «Όλα του γάμου δις κολα». Το 2005 εμφανίστηκε σε μία ιστορία της σειράς «Επτά Θανάσιμες Πεθερές» ενώ το 2006 έκανε μία guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε». Από το 2006 μέχρι το 2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά «Μαρία η άσχημη» στο Mega Channel. Από το 2008 μέχρι το 2010 συμμετείχε στην αστυνομική κωμική σειρά «L.A.P.D.».