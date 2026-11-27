Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Μπρεντ θα μπορούσε να υπερβεί το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, ακόμη και χωρίς νέα σημαντική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με το Μπρεντ να προσεγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα του μήνα, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Η τιμή του Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,06%, στα 97,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,06%, στα 86,24 δολάρια. Αμφότεροι οι δείκτες αναφοράς οδεύουν προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και τέσσερις εβδομάδες, έπειτα από διαδοχικές απώλειες που συνδέονταν με την αποκλιμάκωση των ανησυχιών για ενδεχόμενη ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Μπρεντ θα μπορούσε να υπερβεί το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, ακόμη και χωρίς νέα σημαντική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εφόσον υπάρξουν σαφείς ενδείξεις περιορισμού της διαθέσιμης προσφοράς.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ οι Χούθι της Υεμένης έχουν βάλει στο στόχαστρο σαουδαραβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το διυλιστήριο Τζαζάν της Σαουδαραβικής Αράμκο ανέστειλε προσωρινά μέρος των δραστηριοτήτων του έπειτα από πλήγμα την Πέμπτη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα και στα λιμάνια της Τζέντα και της Τζαζάν.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητοι οι στόχοι παραγωγής πετρελαίου τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2027, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις. Παράλληλα, η Ουκρανία έχει εντείνει από τα τέλη Οκτωβρίου τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, περιορίζοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές καυσίμων της Ρωσίας και επιδεινώνοντας τη στενότητα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κίνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, πρόσθετες ανησυχίες προκαλούν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Πέμπτη σε διυλιστήρια της Ταϊλάνδης και της Βενεζουέλας, καθώς και η αναστολή της παραγωγής στο υπεράκτιο πετρελαϊκό κοίτασμα Μπακαλιάου της Βραζιλίας για διάστημα πέντε έως οκτώ εβδομάδων.