Η τελική πολιτική ατζέντα θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο κατανομής των υπουργείων και τον βαθμό συμμετοχής του Vox.

Μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης των Σοσιαλιστών, οι δημοσκοπήσεις στην Ισπανία δείχνουν ότι η χώρα οδεύει προς μια κυβέρνηση της δεξιάς. Ωστόσο, το εύρος των αλλαγών που θα επιφέρει μια κυβέρνηση συνεργασίας του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον συσχετισμό των δυνάμεων μεταξύ των δύο κομμάτων.

Τα προεκλογικά προγράμματα των δύο παρατάξεων δεν περιλαμβάνουν πολλές συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στην περίπτωση του PP, αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή, σύμφωνα με αξιωματούχο του κόμματος, προκειμένου ο επικεφαλής του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, να αποφύγει τις υπερβολικές προεκλογικές υποσχέσεις.

Η τελική πολιτική ατζέντα θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο κατανομής των υπουργείων και τον βαθμό συμμετοχής του Vox.

Μια δεξιά στροφή, έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης υπό τον Πέδρο Σάντσεθ, θα μπορούσε πάντως να ανατρέψει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ισπανίας σε κρίσιμους τομείς, από το μεταναστευτικό και την ενέργεια έως την ανάπτυξη data centers, προκαλώντας παράλληλα έντονο ενδιαφέρον στις Βρυξέλλες.

Ένα στοιχείο, ωστόσο, φαίνεται να παραμένει σταθερό: η Ισπανία δύσκολα θα μετατραπεί σε ευρωσκεπτικιστική δύναμη στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παρά την έντονη κριτική που ασκεί το Vox στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα περιθώρια αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας είναι περιορισμένα. Η Ισπανία παραμένει βαθιά φιλοευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς η πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ συνδέθηκε άμεσα με τη μετάβασή της στη δημοκρατία, μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα αποτελεί, άλλωστε, αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής της φυσιογνωμίας.

Έξι τομείς που πιθανόν θα βρεθούν στο επίκεντρο των αλλαγών

Το Politico αναλύει έξι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να αλλάξει η πολιτική ατζέντα της Ισπανίας υπό μια κυβέρνηση PP-Vox.

1. Μεταναστευτικό: Προτεραιότητα στους Ισπανούς

Το μεταναστευτικό είναι ένας από τους τομείς στους οποίους αναμένεται να υπάρξει σαφής αλλαγή πολιτικής σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης Σάντσεθ.

Τόσο το PP όσο και το Vox έχουν επικρίνει έντονα το πρόγραμμα μαζικής νομιμοποίησης μεταναστών που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση. Το Λαϊκό Κόμμα τάσσεται υπέρ της θεσμοθέτησης απαγόρευσης τέτοιου είδους μέτρων.

Από τις εκλογές του 2023, το μεταναστευτικό έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση μεταξύ των σημαντικότερων προβληματισμών των Ισπανών, μετά τη στεγαστική κρίση. Η κρίση στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί άνδρες από το Μαρόκο, πέρασαν στην ισπανική επικράτεια, συνέβαλε στη σκλήρυνση της ρητορικής τόσο του Vox όσο και του PP, που υιοθέτησαν τον όρο «εισβολή».

Κεντρική θέση του Vox είναι η πολιτική της «εθνικής προτεραιότητας», σύμφωνα με την οποία οι Ισπανοί πολίτες θα έχουν προτεραιότητα έναντι των μεταναστών στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές, όπως η στέγαση, η εκπαίδευση και τα επιδόματα. Το PP υιοθετεί επίσης την αρχή της προτεραιότητας στην πρόσβαση σε ορισμένες παροχές και δημόσιους πόρους, αλλά δεν περιορίζει το μέτρο αποκλειστικά στους Ισπανούς πολίτες, καθώς προβλέπει ότι θα μπορούν να επωφελούνται και όσοι αλλοδαποί διαμένουν νόμιμα και επί μακρόν στη χώρα.

Παράλληλα, το Vox έχει εντάξει στον πυρήνα της προεκλογικής του ατζέντας την πολιτική της «επαναμετανάστευσης» (remigration), έναν όρο που προέρχεται από ακροδεξιούς πολιτικούς κύκλους στη Γερμανία και την Αυστρία.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει ότι τέτοιες προτάσεις δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ το PP αποστασιοποιείται από τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής, πάντως, τα δύο κόμματα αναμένεται να ευθυγραμμιστούν με τη νέα, αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία περιλαμβάνει και τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός της ΕΕ.

2. Αγροτική πολιτική: Το πεδίο διεκδίκησης του Vox

Η ακροδεξιά παράταξη παρουσιάζει την ισπανική ύπαιθρο ως τον πυρήνα της εθνικής ταυτότητας. Το Vox έχει επιδιώξει επανειλημμένα να αναλάβει τα χαρτοφυλάκια της γεωργίας στις περιφερειακές κυβερνήσεις όπου συνεργάζεται με το PP, ενώ το αντίστοιχο υπουργείο θα αποτελούσε πιθανότατα έναν από τους βασικούς στόχους του σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση.

Σημαντικό μέρος της απασχόλησης στον ισπανικό αγροτικό τομέα βασίζεται σε μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, το οποίο συχνά αμείβεται με χαμηλούς μισθούς. Το Vox έχει προτείνει την επέκταση της αρχής της «εθνικής προτεραιότητας» και στον συγκεκριμένο τομέα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται υψηλότερες αποδοχές ώστε οι θέσεις εργασίας να γίνουν ελκυστικότερες για τους Ισπανούς εργαζομένους. Το PP, από την πλευρά του, προτείνει τη χορήγηση προσωρινών αδειών εργασίας και την απευθείας πρόσληψη εργαζομένων από τις χώρες καταγωγής τους.

Μια κυβέρνηση PP-Vox θα μπορούσε επίσης να έρθει σε αντιπαράθεση με την ΕΕ στο πεδίο του εμπορίου, εάν επιχειρούσε να περιορίσει τις εισαγωγές από χώρες που θεωρεί ότι δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους Ισπανούς παραγωγούς.

Το Vox έχει ζητήσει στο παρελθόν την αναστολή εμπορικής συμφωνίας για αγροτικά προϊόντα με το Μαρόκο, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί εκεί δημιουργούν συνθήκες «αθέμιτου ανταγωνισμού». Το PP, από την άλλη, ζητά τα εισαγόμενα τρόφιμα να πληρούν ισοδύναμα πρότυπα ασφάλειας και παραγωγής με εκείνα που ισχύουν στην Ισπανία, προωθώντας ουσιαστικά την εφαρμογή των λεγόμενων ρητρών αμοιβαιότητας (mirror clauses) στις εμπορικές συμφωνίες.

Το Vox απορρίπτει επίσης την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, θεωρώντας ότι πλήττει τους Ισπανούς παραγωγούς, ενώ το PP αποφεύγει να λάβει σαφή θέση στη σχετική αντιπαράθεση, διατηρώντας γενικά θετική στάση απέναντι στη συμφωνία.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ζήτημα στο οποίο τα δύο κόμματα συμφωνούν πλήρως με τη σημερινή σοσιαλιστική κυβέρνηση: την απόρριψη των περικοπών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), το βασικό ευρωπαϊκό πλαίσιο επιδοτήσεων προς τους αγρότες, στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Επομένως, σε αυτό το πεδίο αναμένεται συνέχεια και όχι αλλαγή πολιτικής.

3. Τεχνολογία: Τέλος στην αντιπαράθεση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Ο Σάντσεθ έχει αναδείξει την τεταμένη σχέση της κυβέρνησής του με τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, τους οποίους αποκαλεί «τεχνο-ολιγάρχες», σε κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του ατζέντας. Η δημόσια αντιπαράθεση με τις Big Tech αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά υπό μια κυβέρνηση PP-Vox. Άλλωστε, ο Αμπασκάλ έχει συναντηθεί με τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στο Vox.

Σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο, οι θέσεις του PP δεν απέχουν ιδιαίτερα από εκείνες των Σοσιαλιστών. Ο Φεϊχόο, για παράδειγμα, έχει δεσμευτεί να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 14 ετών, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους. Το Vox, αντίθετα, αντιτίθεται σε τέτοιου είδους ηλικιακούς περιορισμούς.

Μεγαλύτερη αλλαγή αναμένεται στον τομέα των data centers. Πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο, θέτει περιορισμούς στην ενεργειακή κατανάλωση των κέντρων δεδομένων και προβλέπει όρους ψηφιακής κυριαρχίας της χώρας. Ο Αλμπέρτο Ναδάλ, αρμόδιος για ζητήματα βιομηχανίας στο επιτελείο του Φεϊχόο, έχει δεσμευτεί ότι το σχετικό πλαίσιο θα καταργηθεί εφόσον το PP αναλάβει την εξουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

4. Ενέργεια και κλίμα: Από την πρωτοπορία στη νέα ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η ενεργειακή πολιτική και η κλιματική αλλαγή αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, τοποθετώντας την Ισπανία μεταξύ των πιο φιλόδοξων χωρών της ΕΕ στην πράσινη μετάβαση. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να αλλάξει αισθητά υπό μια κυβέρνηση PP-Vox.

Το εύρος της αλλαγής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιρροή που θα αποκτήσει το Vox. Το κόμμα του Αμπασκάλ συνδέει πολλά από τα προβλήματα του αγροτικού τομέα με τους περιβαλλοντικούς κανόνες και έχει κινητοποιήσει εδώ και χρόνια τους υποστηρικτές του κατά της κλιματικής ατζέντας. Ενδεικτικά, υποστηρίζει ακόμη και την εκρίζωση ελαιόδεντρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Το PP, από την πλευρά του, κινείται πιο κοντά στη σημερινή κυρίαρχη τάση εντός της ΕΕ, υποστηρίζοντας, μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη χαλάρωση των κλιματικών κανόνων και τον τερματισμό της επιβολής, όπως υποστηρίζει, μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Στο ενεργειακό πεδίο, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών. Ωστόσο, ακόμη και αν το Vox επιδιώξει να ανακόψει την ενεργειακή μετάβαση, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ισπανία αποτελεί πλέον μια εδραιωμένη πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το μερίδιο της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή αυξήθηκε από 35% το 2015 σε 56% το 2025.

5. Κίνα: Σκληρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο;

Υπό τη διακυβέρνηση Σάντσεθ, η Ισπανία ήταν μεταξύ των χωρών της ΕΕ που υποστήριξαν την ενίσχυση των σχέσεων με το Πεκίνο, αναπτύσσοντας στρατηγικό διάλογο με την Κίνα και τον πρόεδρό της, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Φεϊχόο έχει δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει οποιαδήποτε κοινή ευρωπαϊκή απόφαση για αυστηρότερη στάση απέναντι στην Κίνα. Ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο έμπειρος διπλωμάτης Ιλδεφόνσο Κάστρο, υποστηρίζουν σταθερά τη διατλαντική συνεργασία και θα μπορούσαν να προωθήσουν μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο, εφόσον αυτή ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Ουάσινγκτον.

Το Vox υιοθετεί ακόμη πιο επιθετική στάση απέναντι στην Κίνα. Το 2025 είχε κατηγορήσει τον Σάντσεθ ότι επιδεικνύει υπερβολική εύνοια προς την «κομμουνιστική κινεζική δικτατορία». Και τα δύο κόμματα της δεξιάς τάσσονται υπέρ του αποκλεισμού προμηθευτών υψηλού κινδύνου από τις δημόσιες συμβάσεις, κατονομάζοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Huawei, ενώ έχουν επικρίνει έντονα την ανανέωση συμβάσεων της ισπανικής κυβέρνησης με την κινεζική εταιρεία.

Ωστόσο, η υιοθέτηση αυστηρότερης γραμμής δεν είναι απλή υπόθεση. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινεζικές επενδύσεις στην Ισπανία βρίσκονται σε περιφέρειες που διοικούνται από το PP, όπως η Γαλικία, η Ανδαλουσία και η Βαλένθια.

6. Δικαιώματα γυναικών και πολιτισμικές αντιπαραθέσεις

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει αναγάγει την προώθηση των προοδευτικών αξιών σε βασικό άξονα της διεθνούς πολιτικής της Ισπανίας. Μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας με τη συμμετοχή του Vox θα σηματοδοτούσε σαφή αλλαγή προσανατολισμού, ιδίως σε ζητήματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Φεϊχόο δεσμεύτηκε να καταργήσει την αυτοτελή υπουργική υπόσταση του υπουργείου Ισότητας και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές του, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στα ζητήματα φύλου, σε άλλο υπουργείο. Εάν ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόζει το Vox στις περιφερειακές κυβερνήσεις συνεργασίας με το PP, το κόμμα του Αμπασκάλ θα επιδιώξει τη δημιουργία υπουργείου Οικογένειας.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Φεϊχόο έθεσε επίσης ζήτημα αλλαγών στην ισπανική νομοθεσία για τις αμβλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς ανήλικων κοριτσιών τα οποία αποφασίζουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους θα πρέπει να ενημερώνονται για την απόφασή τους. Από την πλευρά του, το Vox, το οποίο το 2023 ζητούσε την κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας, εμφανίζεται πλέον λιγότερο ξεκάθαρο ως προς τη στάση που θα τηρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στα ζητήματα ισότητας, ωστόσο, οι δύο παρατάξεις εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το PP τάσσεται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την έμφυλη βία, ενώ το Vox προκρίνει τον όρο «ενδοοικογενειακή βία», αμφισβητώντας τη διάκριση της βίας με βάση το φύλο, και ζητά την κατάργηση νόμων που, όπως υποστηρίζει, εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ανδρών.

Πέρα από τα ζητήματα ισότητας, η ατζέντα μιας κυβέρνησης PP-Vox αναμένεται να περιλαμβάνει και θέματα που αφορούν τις παραδόσεις και τις δραστηριότητες της ισπανικής υπαίθρου. Το Vox τάσσεται υπέρ της προστασίας της θήρας, ενώ και τα δύο κόμματα υποστηρίζουν τη δυνατότητα θήρευσης λύκων στις βόρειες περιοχές της Ισπανίας, με στόχο την προστασία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τον περιορισμό των επιθέσεων σε κοπάδια.

Το σημαντικότερο πεδίο αντιπαράθεσης, ωστόσο, παραμένει η ταυρομαχία. Ο σημερινός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, από το αριστερό κόμμα Sumar, κατήργησε το 2024 το εθνικό βραβείο ταυρομαχίας. Τόσο το PP όσο και το Vox έχουν δεσμευτεί να το επαναφέρουν.

Πηγή: Politico