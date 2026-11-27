Χελώνες που απειλούνται με εξαφάνιση, στη μαύρη αγορά πωλούνται 10.000 δολάρια.

Τελωνιακοί υπάλληλοι στο αεροδρόμιο του Σίπχολ εντόπισαν 26 πολύ σπάνιες χελώνες στις αποσκευές επιβάτη που ταξίδευε από το Μεξικό προς το Χονγκ Κονγκ, μέσω του Άμστερνταμ.

Πρόκειται για χελώνες Vallarta, είδος που απειλείται με εξαφάνιση, ανακοίνωσε η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων της Ολλανδίας (NVWA).

Θεωρούνται οι μικρότερες χελώνες γλυκού νερού στον κόσμο, με μέγιστο μήκος περίπου 10 εκατοστά. Πέρυσι η αμερικανική ΜΚΟ Turtle Island εκτίμησε ότι στη φύση δεν υπήρχαν περισσότερες από 300 χελώνες Vallarta. Σύμφωνα με το πρακτορείο Mongabay μια τέτοια χελώνα μπορεί να πωληθεί για τουλάχιστον 10.000 δολάρια στη μαύρη αγορά της Ασίας.

Μέσα σε κουτί, τυλιγμένες με κολλητική ταινία οι χελώνες

Ο άνδρας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (21/11) και παραμένει υπό κράτηση, ανακοίνωσε την Παρασκευή η NVWA. Οι χελώνες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένο καταφύγιο.

Οι 26 χελώνες ήταν τυλιγμένες με κολλητική ταινία, προκειμένου να μην μετακινούνται. Η NVWA εκτιμά ότι «πιθανώς εκλάπησαν» από τη φύση, στο Μεξικό. Οι περισσότερες εντοπίστηκαν σε ένα κουτί, ενώ άλλες ήταν μέσα σε κάλτσα, σε βαλίτσα.

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Με πληροφορίες από BBC