Τα ζώα βρέθηκαν στον χώρο επιβίβασης καταμαράν με προορισμό τη Μάλτα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Ποτσάλο της Σικελίας.

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για κακοποίηση ζώων είναι ένας άνδρας από τη Μάλτα, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να εισάγει 300 χελώνες και 77 παπαγάλους από τη Σικελία στη Μάλτα.

Τα ζώα βρέθηκαν στον χώρο επιβίβασης καταμαράν με προορισμό τη Μάλτα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Ποτσάλο της Σικελίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η τοπική μονάδα της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας. Η αστυνομία είπε ότι εντόπισαν τον άνδρα, «ενώ μετέφερε αρκετά ζώα» μέσα σε ένα αυτοκίνητο χωρίς να υπάρχει επαρκής χώρος και έλεγχος της θερμοκρασίας.

Σε ελέγχους που ακολούθησαν από κτηνιάτρους εντοπίστηκαν 76 παπαγάλοι που ανήκουν σε προστατευόμενο είδος. Η αστυνομία είπε ότι η κατάσχεση των ζώων αυτών ήταν από τις μεγαλύτερες που που έχει καταγραφεί.

Τα ζώα έχουν μεταφερθεί σε ειδική δομή, πρόσθεσε η αστυνομία.

{https://x.com/GDF/status/2107001158719955063}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο άνδρας είναι η διατήρηση ζώων υπό συνθήκες που είναι ασύμβατες με τη φύση τους και που τους προκαλεί σοβαρή ταλαιπωρία, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει το διεθνές εμπόριο προστατευόμενων ειδών.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται έναν μήνα αφότου η αστυνομία εντόπισε το κεφάλι ενός κροκόδειλου που απειλείται άμεσα με εξαφάνιση, στις αποσκευές ενός Ιταλού στο αεροδρόμιο Caselle του Τορίνο, μετά την άφιξή του από το Μαϊάμι μέσω Κωνσταντινούπολης. Ο άνδρας τέθηκε υπό έρευνα με την κατηγορία της λαθραίας μεταφοράς δείγματος προστατευόμενου είδους.

Η Ιταλία αποτελεί κόμβο για το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων. Τον μεγαλύτερο όγκο μεταφοράς τους τον κάνουν ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.