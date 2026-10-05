Ο 34χρονος συνελήφθη το 2025 έχοντας μαζί του δύο μαχαίρια και είχε δηλώσει ότι ήθελε «να στείλει ένα μήνυμα» για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 20 έτη, καταδικάστηκε τη Δευτέρα (05/10) ένας 34χρονος υπήκοος Κουβέιτ, ο οποίος επιχείρησε επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο το 2025.

Ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί, άστεγος, κρίθηκε ένοχος τον Μάιο από το ποινικό δικαστήριο του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας» και κατοχή αιχμηρών όπλων.

Είχε συλληφθεί από την αστυνομία τον Απρίλιο του 2025, ενώ σκαρφάλωνε στον ύψους 2,40 μέτρων φράχτη που περιβάλλει την ισραηλινή πρεσβεία στην περιοχή του Κένσινγκτον, στο δυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας. Ήταν οπλισμένος με δύο μαχαίρια και φορούσε γυαλιά ηλίου και κεφίγια.

Είχε δηλώσει στην αστυνομία πως ήθελε να «στείλει ένα μήνυμα, να σταματήσουν οι δολοφονίες παιδιών, να τερματιστεί ο πόλεμος», αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Γάζα.

{https://x.com/welshmaan/status/2107101436286763443}

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Είχε εισέλθει παράνομα στη Βρετανία

Σε εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες σώματος των αστυνομικών και προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, διακρίνεται ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί να λέει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου: «Θέλω να διαπράξω ένα έγκλημα εκεί μέσα, γιατί με εμποδίζετε;».

Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα υποτιθέμενο «σημείωμα μάρτυρα», κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ο άνδρας, του οποίου το αίτημα χορήγησης ασύλου είχε απορριφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εισέλθει πρώτη φορά στη χώρα τον Αύγουστο του 2021 διασχίζοντας τη Μάγχη παράνομα, με ένα αυτοσχέδιο σκάφος. Είχε φύγει από τη χώρα προτού επιστρέψει για δεύτερη φορά, τον Απρίλιο του 2025, και πάλι με ένα μικρό σκάφος.

O ίδιος δεν αντέδρασε κατά την ανακοίνωση της ποινής.