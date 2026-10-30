Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως αντίποινα για τον θάνατο δύο Ισραηλιών στρατιωτών στη Χεβρώνα στις 23/10.

Στην κατεδάφιση των κατοικιών των δύο ενόπλων που σκότωσαν δύο Ισραηλινούς στρατιώτες σε σημείο ελέγχου στη Δυτική Όχθη προχώρησαν την Παρασκευή (30/10) οι IDF. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατιωτική δράση στην περιοχή, η οποία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 1.200 Παλαιστινίων.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην πόλη Χεβρώνα, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες που βρισκόντουσαν σε σημείο ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι δράστες εξουδετερώθηκαν.

Μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ξεκινήσουν εκτεταμένες επιχειρήσεις στις περιοχές γύρω από το σημείο ελέγχου, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από Παλαιστίνιους κατοίκους.

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Τότε, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν ανοικτά τον Νετανιάχου, κάνοντας λόγο ότι χρησιμοποίησε την στρατιωτική επιχείρηση για προεκλογικούς σκοπούς, λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

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Σε ανακοίνωσή του για τις κατεδαφίσεις, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί «προληπτικά και επιθετικά», με στόχο την αποτροπή επιθέσεων στη Δυτική Όχθη και την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

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Κατεδαφίσεις και εκτοπισμός χιλιάδων Παλαιστινίων

Στα σπίτια που κατεδαφίστηκαν την Παρασκευή διέμεναν οι σύζυγοι και τα παιδιά των δύο ενόπλων, προτού ο στρατός αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την περιοχή κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Παράλληλα, από την ημέρα της επίθεσης ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει στην κατεδάφιση και άλλων κατοικιών, καταστημάτων, δρόμων και εργοστασίων στη Χεβρώνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, δεν είναι ακόμη σαφής η συνολική έκταση των καταστροφών.

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Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επίσης κλείσει τις περισσότερες εισόδους της πόλης, περιορίζοντας σημαντικά την ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων. Οι περιορισμοί επηρεάζουν ακόμη και ανθρώπους που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, εξέφρασε αυτή την εβδομάδα σοβαρή ανησυχία για τον εκτοπισμό των κατοίκων, κάνοντας λόγο για ενδείξεις «περιττής και δυσανάλογης χρήσης βίας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι απειλές για την εκκένωση και την ολοκληρωτική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών εγείρουν σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την εθνοκάθαρση.

Καταγγελίες για επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αναφορές για βία από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει επιβλέψει την ταχεία επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες, θέση την οποία αμφισβητεί το Ισραήλ. Παράλληλα, υπό τον δεξιό κυβερνητικό συνασπισμό έχει καταγραφεί αύξηση των επιθέσεων από εξτρεμιστές εποίκους κατά Παλαιστινίων.

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές εποίκων σύμφωνα με τις οποίες Παλαιστίνιοι τούς πετούσαν πέτρες, ενώ γνωστοποίησε τη σύλληψη δύο Παλαιστινίων.

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στις καταγγελίες για επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων. Δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι δεν παρατήρησε Παλαιστίνιους να πετούν πέτρες.

Τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής της ελιάς, η οποία ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yesh Din, έως τις 23 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 135 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της φετινής ελαιοσυγκομιδής.