Ο καιρός έως τις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Βασικό αξεσουάρ γίνεται η ομπρέλα τις επόμενες ημέρες, καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι έντονες και θα έχουν διάρκεια, σύμφωνα με τους χάρτες που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε παρουσιάζονται οι προγνωστικοί χάρτες, που δείχνουν την πορεία αυτού του «κύματος» βροχών, όπως και η εξέλιξη του καιρού έως τις 4 Νοεμβρίου.

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Καιρός: Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα και πότε

Αύριο, Σάββατο (31/10) αναμένονται τοπικές βροχές και στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια- παραθαλάσσια, την κεντρική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες, που από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Ο Νοέμβριος μπαίνει με βροχές. Την Κυριακή (1/11) τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι έντονα στα δυτικά και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγίου και τα Δωδεκάνησα.

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Τη Δευτέρα (2/11), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τέλος, την Τρίτη (3/11) θα συνεχιστούν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες- που πιθανόν να είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονες- αλλά από το απόγευμα θα βελτιωθεί ο καιρός.