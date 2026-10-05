«Γνωρίζουμε τις αναφορές σχετικά με ατύχημα σε εργαστήριο στη Ρωσία, που φέρεται να αφορά σε παθογόνο που προκαλεί πανώλη» δήλωσε η εκπρόσωπος Eva Hrncirova στους δημοσιογράφους.

Η Ευρώπη παρακολουθεί «πολύ στενά» μία υπόθεση ύποπτου κρούσματος πνευμονικής πανώλης στην ανατολική Ρωσία, μετά τον θάνατο ερευνήτριας σε εργαστήριο δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Γνωρίζουμε τις αναφορές σχετικά με ατύχημα σε εργαστήριο στη Ρωσία, που φέρεται να αφορά σε παθογόνο που προκαλεί πανώλη» δήλωσε η εκπρόσωπος Eva Hrncirova στους δημοσιογράφους.

«Είμαστε σε επαφή με τους ειδικούς μας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων, και παρακολουθούμε πολύ στενά τι συμβαίνει» σημείωσε.

Τι συνέβη στη Ρωσία

Μία 28χρονη υπάλληλος στο Ινστιτούτο κατά της πανώλης του Ιρκούτσκ της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής αρρώστησε και πέθανε την Παρασκευή από αυτό που ο Alexei Tsydenov, επικεφαλής της γειτονικής δημοκρατίας Buryatia, δήλωσε πως μπορεί να είναι κρούσμα πνευμονικής πανώλης.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία παρακολούθησης του Rospotrebnadzor, δεν έχει επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία του θανάτου. Αρκέστηκε να πει πως η ερευνήτρια πέθανε από «πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας». Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έκτοτε έχουν μπει σε κατάσταση παρακολούθησης από τις αρχές.

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Η πανώλη είναι μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, που συνήθως εντοπίζεται σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους τους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Είναι θεραπεύσιμη ασθένεια με αντιβιοτικά και έχει εξαφανιστεί από την Ευρώπη ωστόσο, για πάνω από 50 χρόνια, είπε η Hrncirova. Ωστόσο, παρατηρείται ακόμα σε περιπτώσεις στην Αμερική, την Αφρική και την Ασία.

Η πνευμονική πανώλη, είναι η πιο μεταδοτική μορφή πανώλης καθώς μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σωματιδίων το αναπνευστικού.

Η επώασή της είναι σχετικά σύντομη, ενώ τα συμπτώματά της, που περιλαμβάνουν την δυσκολία στην αναπνοή και τον έντονο βήχα, εμφανίζονται μέσα 24 ώρες από την μόλυνση. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν λάβει θεραπεία, τα ποσοστά θανάτου από την πανώλη κυμαίνονται από 30% έως 100%.

Με πληροφορίες του Politico