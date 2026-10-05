Ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα ενδέχεται να είχε εκτεθεί σε βακτήριο έπειτα από ατύχημα με δοκιμαστικό σωλήνα σε εργαστήριο του Ερευνητικού Ινστιτούτου κατά της Πανώλης.

Οι ρωσικές αρχές αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό κατά το οποίο εικάζεται ότι απελευθερώθηκε επικίνδυνη μόλυνση ως αποτέλεσμα εργαστηριακού ατυχήματος στη Σιβηρία, με συνέπεια τον θάνατο μιας ερευνήτριας.

Το περιστατικό συνέβη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης στο Σελέχοφ, κοντά στο Ιρκούτσκ. Δεν είναι απολύτως σαφές τι ακριβώς απελευθερώθηκε, σύμφωνα με τη Rospotrebnadzor, την κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις λοιμώδεις νόσους. Ένα άτομο – μια εργαζόμενη στο εργαστήριο – φέρεται να έχασε τη ζωή του στο περιστατικό, αφού διαγνώστηκε με πνευμονία «άγνωστης» προέλευσης.

«Η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή του Ιρκούτσκ, καθώς και στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελέχοφ, είναι σταθερή», ανέφερε η Rospotrebnadzor.

Δεκάδες άτομα υπό ιατρική παρακολούθηση και καραντίνα

Ειδικά μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή «σε σχέση με την περίπτωση της υπαλλήλου του Ινστιτούτου κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ», πρόσθεσε η Rospotrebnadzor, σημειώνοντας ότι η υπάλληλος είχε διαγνωστεί με «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας».

Ο επικεφαλής της γειτονικής Δημοκρατίας της Μπουριάτια, Αλεξέι Τσιντένοφ, δήλωσε νωρίτερα ότι η υπάλληλος – μια 28χρονη γυναίκα – πέθανε «πιθανώς από πανώλη». Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι «δεν υπάρχουν εστίες πανώλης» στην Μπουριάτια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία την Παρασκευή, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της περιφερειακής αντιεπιδημικής επιτροπής με τη συμμετοχή του επικεφαλής κρατικού ιατρού της Ρωσίας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με «ύποπτο κρούσμα ιδιαίτερα επικίνδυνης μόλυνσης που προσέβαλε κάτοικο της περιοχής», ανέφερε ο Κομπζέφ στο Telegram.

Ένα εργοστάσιο αλουμινίου κοντά στο εργαστήριο έδωσε οδηγία στο προσωπικό να φορά μάσκες ως προληπτικό μέτρο. Ο διευθυντής του Εργοστασίου Αλουμινίου του Ιρκούτσκ, Αρτέμ Φομινίχ, απηύθυνε επίσης έκκληση για ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι «κυκλοφορούν πολλές φήμες και αντικρουόμενες αναφορές».

«Όλες οι εντοπισμένες στενές επαφές βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Προς το παρόν δεν εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών τους εξετάσεων είναι αρνητικά», δήλωσε ο Φομινίχ.

Ανεπίσημες αναφορές, μεταξύ των οποίων και από τον ανεξάρτητο περιφερειακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Liudi Baikala, αναφέρουν ότι σχεδόν 200 άτομα τέθηκαν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο του Σελέχοφ, όπου μεταφέρθηκε η τεχνικός του εργαστηρίου. Καραντίνα έχει επίσης επιβληθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μαιευτήρια της πόλης, σύμφωνα με το Liudi Baikala.

Η μόλυνση στην περιοχή του Ιρκούτσκ «πολύ πιθανόν να μην είναι πανώλη, αλλά ακόμη και αν επιβεβαιωθεί, δεν θα υπάρξει εξάπλωση της νόσου», δήλωσε την Παρασκευή ο πρώην επικεφαλής της Rospotrebnadzor, Γκενάντι Ονιστσένκο.

Ο Ονιστσένκο ανέφερε στο κρατικό πρακτορείο TASS ότι η έλευση του ψυχρού καιρού πιθανότατα θα εμποδίσει τη μετάδοση.

Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ, τι συμπτώματα δίνει η πνευμονική πανώλη

Η πνευμονική πανώλη είναι ένας από τους τρεις τύπους πανώλης που προκαλούνται από το βακτήριο Yersinia pestis. Οι άλλοι δύο τύποι συνήθως μεταδίδονται από την επαφή με μολυσμένους ψύλλους, ζώα ή μολυσμένους ιστούς. Ωστόσο, η πνευμονική πανώλη, η οποία προσβάλλει τους πνεύμονες, μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των σωματιδίων της αναπνοής.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι είναι ενήμερο για τον πιθανό θάνατο από πνευμονική πανώλη στη Ρωσία.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση στενά μαζί με το CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων) και τους άλλους εταίρους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ενθαρρύνουμε τις ρωσικές αρχές να μοιραστούν ακριβείς πληροφορίες γρήγορα και με διαφάνεια».

Οι ασθενείς με πνευμονική πανώλη εμφανίζουν πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναμία και «ραγδαία εξελισσόμενη πνευμονία με δύσπνοια, πόνο στο στήθος, βήχα και μερικές φορές αιματηρές ή υδαρείς εκκρίσεις», σύμφωνα με το CDC των ΗΠΑ. Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι το CDC παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Ρωσία και ότι «η ασφάλεια των αμερικανών πολιτών αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητά μας».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημειώσει ότι η πανώλη έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, αλλά αντιμετωπίζεται επίσης εύκολα με αντιβιοτικά και με τη λήψη προφυλάξεων για την πρόληψη των λοιμώξεων.