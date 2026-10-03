Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα ήταν η Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, και εργαζόταν ως τεχνικός στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ.

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία μετά τον θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου από πανώλη, ενώ έως και 200 άνθρωποι που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή μαζί της έχουν τεθεί υπό καραντίνα ή ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, καθώς οι αναφορές κάνουν λόγο για πιθανό κρούσμα πνευμονικής πανώλης, μιας ιδιαίτερα σοβαρής μορφής της νόσου που μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το ρωσικό υπουργείο Υγείας όλες οι λεπτομέρειες που μεταδίδονται σχετικά με την υπόθεση. Τοπικοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο από πανώλη, ενώ ρωσικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες της μόλυνσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα ήταν η Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, και εργαζόταν ως τεχνικός στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα πνευμονίας και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο της περιοχής Σελέχοφ. Φέρεται να τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά ότι η 28χρονη ενδέχεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα στο εργαστήριο, όταν φέρεται να έσπασε δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε ζωντανά βακτήρια κατά τη διάρκεια εργαστηριακής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ρωσικές υγειονομικές αρχές και μεταδίδεται από δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές και ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Έως 200 άνθρωποι υπό παρακολούθηση

Μετά τον θάνατο της γυναίκας, οι Αρχές προχώρησαν σε μέτρα περιορισμού και ιατρικής παρακολούθησης των ανθρώπων που ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για έως και 200 άτομα, ενώ συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρουν ότι 197 άνθρωποι ταυτοποιήθηκαν ως επαφές και 189 από αυτούς νοσηλεύτηκαν για παρακολούθηση. Το νοσοκομείο στο Σελέχοφ τέθηκε επίσης σε καραντίνα.

Μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ, κανένα από τα άτομα που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση δεν παρουσίαζε συμπτώματα και τα διαθέσιμα εργαστηριακά τεστ ήταν αρνητικά.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει μέτρα επιδημιολογικού ελέγχου, ενώ οι επαφές της 28χρονης παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση.

Τι είναι η πνευμονική πανώλη

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και αποτελεί λοιμώδη νόσο που εξακολουθεί να εμφανίζεται σποραδικά σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Η πνευμονική μορφή προσβάλλει τους πνεύμονες και θεωρείται η πιο επικίνδυνη ως προς τη δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η πνευμονική πανώλη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Παράλληλα, η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία όταν αυτή χορηγηθεί εγκαίρως.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό στενή επιδημιολογική επιτήρηση, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό όλων των πιθανών επαφών της 28χρονης και στην παρακολούθηση της υγείας τους.

Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα μπορεί να μολύνθηκε. Μέχρι στιγμής, η εκδοχή του εργαστηριακού ατυχήματος παραμένει αναφορά που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ έχει καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, ενώ οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες εφαρμόζουν μέτρα περιορισμού και παρακολούθησης.