Η αλληλουχία των περιστατικών έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία για τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή και για τον κίνδυνο περαιτέρω διατάραξης της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Νέα εστία έντασης διαμορφώνεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί διαδοχικά περιστατικά με δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν πλήγματα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με προειδοποιήσεις του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια έχουν χτυπηθεί από άγνωστα βλήματα μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ από την 1η Οκτωβρίου, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί απότομη αύξηση των περιστατικών με εμπορικά πλοία στην περιοχή, όπως αναφέρει το aljazeera.

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Ομάν

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το Σάββατο, όταν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν.

Το περιστατικό ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από δύο ακόμη επεισόδια.

Την Παρασκευή, ένα πλοίο που εξερχόταν από την περιοχή υπέστη μικρή πυρκαγιά και απώλεια ηλεκτρικής ισχύος, ενώ δεύτερο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού φέρεται να δέχθηκε πλήγμα σε κοντινή απόσταση.

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Τάνκερ με 2,5 εκατ. βαρέλια τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό είχε σημειωθεί την Πέμπτη, όταν ένα supertanker που μετέφερε περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έπιασε φωτιά αφού φέρεται να χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι το πλοίο βρισκόταν σε μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι πληροφορίες για τις συνθήκες των επιθέσεων και την ταυτότητα των δραστών παραμένουν, ωστόσο, αντικείμενο αντιπαράθεσης, ενώ οι σχετικές αναφορές προέρχονται από διαφορετικές πλευρές.

Το Ιράν κάνει λόγο για επτά στοχοποιημένα δεξαμενόπλοια

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα την Αρχή του Περσικού Κόλπου, ανεβάζουν τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που έχουν στοχοποιηθεί σε επτά μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται συγκεκριμένα τα δεξαμενόπλοια AL RUWAIS, SINBAD και MERSIN PROSPERITY, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει επαναλαμβανόμενους παραβάτες των κανόνων που, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ισχύουν για τη διέλευση από την περιοχή.

Το Ιράν υποστηρίζει ακόμη ότι τα συγκεκριμένα πλοία ανήκουν ή ναυλώνονται από εταιρείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέση των ιρανικών αρχών και δεν συνιστούν ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ιδιοκτησία ή τη ναύλωση των πλοίων.

Αναφορά για έκρηξη μέσα στα Στενά

Νωρίτερα το Σάββατο, το κρατικό ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB News μετέδωσε ότι δεξαμενόπλοιο εξερράγη μέσα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε το IRIB, το πλοίο χαρακτηρίστηκε από τις ιρανικές αρχές ως παραβάτης και φέρεται να είχε απενεργοποιήσει το σύστημα παρακολούθησης καθώς εισερχόταν στα Στενά.

Οι πληροφορίες αυτές μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα του Ιράν και δεν έχουν, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ως προς όλες τις λεπτομέρειές τους.

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Η κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες μετά από προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προς τα πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχέμμπι, εκπρόσωπος του IRGC, είχε δηλώσει την περασμένη Τρίτη ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρεί να περάσει από τα Στενά χωρίς την άδεια του Ιράν μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο ή να χτυπήσει σε νάρκη.

Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο πετρέλαιο

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει τις μεταφορές, τις ασφαλιστικές τιμές των πλοίων και, ευρύτερα, την ενεργειακή αγορά.

Η διαδοχή των περιστατικών από την 1η Οκτωβρίου έχει ήδη αυξήσει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εάν τα πλήγματα θα περιοριστούν σε μεμονωμένα περιστατικά ή θα αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.