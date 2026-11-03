Η UKMTO συνιστά ξανά προσοχή στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Νέα επίθεση σε τάνκερ καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, από την οποία δεν αναφέρθηκαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα» ανοιχτά των ακτών του Ομάν, 14 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, σύμφωνα με την υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Από την επίθεση χτυπήθηκε το μηχανοστάσιο του τάνκερ, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Με αφορμή τη νέα επίθεση, η UKMTO επαναλαμβάνει τη σύσταση για προσοχή στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και να αναφέρουν στην υπηρεσία όποια ύποπτη δραστηριότητα.

{https://x.com/UK_MTO/status/2117719258432188766}