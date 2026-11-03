Ο Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε την παραίτησή του μιλώντας σε βουλευτές.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ανακοίνωσε τελικά την παραίτησή του, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή 69 ανθρώπων.

Τα πρώτα 24ωρα μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων, ο Όσκαρ Πουέντε δήλωνε ότι δεν θα παραιτηθεί, υποστηρίζοντας ότι «καθήκον μου είναι όχι να μιλάω για το αν ή όχι θα παραμείνω στη θέση μου, αλλά να επιλύσω το πρόβλημα».

Τελικά την Τρίτη, μιλώντας σε βουλευτές, είπε ότι δεν μπορεί να μείνει στη θέση του έπειτα από δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά δεν διευκρίνισε πότε θα αποχωρήσει, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο υπουργός Μεταφορών μιας χώρας όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του με δύο δυστυχήματα αυτής της σοβαρότητας μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο», είπε ο Πουέντες και πρόσθεσε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί μετά το δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου, αλλά παρέμεινε στη θέση του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες και να λάβει μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάτι ανάλογο στο μέλλον.