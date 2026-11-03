Διπλός συναγερμός σήμανε στην Πολωνία.

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας, στην Πολωνία, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο, έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας. Το περιστατικό οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου, ενώ δεύτερο αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από την Κοπεγχάγη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας και υποβλήθηκε σε έλεγχο.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούσαν την αναφερόμενη απειλή στο Μόντλιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

«Στις 9:54 π.μ. ανακοινώθηκε προειδοποίηση για βόμβα σε αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου (LHR) προς το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας (WAW). Στις 10:01 π.μ. το αεροσκάφος Boeing 737 MAX προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βαρσοβίας-Μόντλιν», ανέφερε η ανακοίνωση. «Λόγω του περιστατικού, το αεροδρόμιο Μόντλιν παρέμεινε κλειστό μέχρι νεωτέρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία επαλήθευσης της αναφερόμενης απειλής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στο αεροδρόμιο».νώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους για να εξακριβώσουν την αξιοπιστία της απειλής και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 181 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος επρόκειτο να απομακρυνθούν. Εκπρόσωπος της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για δική της πτήση.

Δεύτερο περιστατικό

Απειλή για βόμβα αναφέρθηκε και σε πτήση της SAS από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία, η οποία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σοπέν και υποβλήθηκε σε έλεγχο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχιζόταν κανονικά.

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Η Βαρσοβία διαθέτει δύο αεροδρόμια: το Σοπέν, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης, και το Μόντλιν, που εξυπηρετεί κυρίως αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και απέχει περίπου 36 χιλιόμετρα από την πολωνική πρωτεύουσα.

Ο συναγερμός έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από αντίστοιχο περιστατικό σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βουδαπέστη, έπειτα από απειλή για ύπαρξη βόμβας εν πτήσει. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό.

Με πληροφορίες από Reuters