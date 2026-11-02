Σε εφαρμογή τίθενται έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σε συγκεκριμένες περιοχές, σύσταση για τηλεργασία και ευελιξία στο ωράριο.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, προβλέπεται υποχρεωτική παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών από τις 14:30 έως τις 18:00 στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, στην Κέρκυρα και στις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.

Ποιες εργασίες σταματούν υποχρεωτικά

Η παύση αφορά χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια και τροχοπέδιλα (delivery).

Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος της απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Εξαιρούνται δραστηριότητες που σχετίζονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές και η κοινή ωφέλεια, μεταξύ άλλων η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρεωτική παύση εργασιών, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Σύσταση για τηλεργασία

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό.

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας

Επιπλέον, προβλέπεται διευκόλυνση των εργαζομένων ως προς την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία.

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα μπορούν να προχωρούν σε αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τις καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.