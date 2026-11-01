Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: LIVE η «μάχη» στο ΟΑΚΑ για την Super League

Το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, δεσπόζει στο σημερινό (1/11) πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ήταν 10 Μαΐου όταν η ΑΕΚ με γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις κέρδιζε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και κατακτούσε μαθηματικά τον τίτλο στη Super League. Σχεδόν 5,5 μήνες μετά, οι δυο ομάδες κοντράρονται εκ νέου, αλλά το κάδρο είναι διαφορετικό.
Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ φιγουράρουν στην κορυφή κι έχουν και ψυχολογία, μετά και τη νίκη 2-1 επί του Άρη για το Κύπελλο μεσοβδόμαδα. Οι «κιτρινόμαυροι» του Μάρκο Νίκολιτς, τέσσερις βαθμούς πιο πίσω αλλά με παιχνίδι λιγότερο, συμπλήρωσαν μεν ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος αήττητοι σε επίπεδο Super League, όμως μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο. Επιπρόσθετα, για την Ένωση ακολουθεί η απόλυτη δοκιμασία με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11, 19:45) για το UEFA Champions League, ενώ το «τριφύλλι» περιμένει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ (5/11, 22:00) για να κάνει το 3/3 στο UEFA Conference League.
LIVE
-
71' Κόκκινη κάρτα για τον Κάνγκουα21:03:38
Είχε έναν εντονο διαπληκτισμό με τον Κοϊτά και τον χτύπησε με κλωτσιά, με τον διαιτητή μέσω VAR να αποβάλλει τον παίκτη του Παναθηναϊκού.
-
64' Ευκαιρία για την ΑΕΚ20:55:45
Ο Ζίνι πιάνει το σουτ αλλά ο Πένια αποκρούει σε κόρνερ
-
49' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό20:40:36
Ο Αντίνο με καταπληκτική προσπάθεια έκανε το 2-0
-
45' Αλλαγή για την ΑΕΚ20:36:33
Μέσα οι Γκεοργκίεφ και Κοϊτα και έξω οι Ζούμπκοφ και Ρότα
-
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ20:20:20
Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 της ΑΕΚ.
-
41' Νέο δοκάρι του Παναθηναϊκού20:13:27
Σουτ του Λιβάι Γκαρσία, η μπάλα σταματάει στο δεξί κάθετο δοκάρι
-
38' Διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό20:10:43
Σουτ του Λιβάι απέκρουσε ο Μπρινιόλι και στη συνέχεια, το σουτ του Αντίνο κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
-
32' Η ΑΕΚ προσπαθεί να επιστρέψει στον αγώνα20:04:21
Έχει ανεβάσει την πίεση της και θέλει να βρει τον δρόμο προς την ισοφάριση
-
21' Έχει τον έλεγχο του αγώνα ο Παναθηναϊκός19:52:26
Ο Παναθηναϊκός μετά το γκολ έχει τον έλεγχο του αγώνα.
-
Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός19:35:06
Οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και κυνηγούν κάθε φάση για να κλέψουν την μπάλα.
-
Σέντρα στο ΟΑΚΑ με γκολ19:33:08
Ο Ανδρέας Τεττέη κλέβει την μπάλα και κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό
-
Ο διαιτητής του μεγάλου ντέρμπι19:23:23
Ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι είναι αυτός που θα αναλάβει το ντέρμπι της Αθήνας. Ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Στο πρωτάθλημα της σεζόν 2022/23, σφύριξε το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (0-0) και το Άρης - Ολυμπιακός (1-2).
Τη σεζόν 2023/24, διηύθυνε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (1-1), καθώς και τη νίκη της Ένωσης στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (3-0). Ως βοηθούς τους Έντουαρντ Μπάιτινγκερ και Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ.
Τέλος, ως VAR ορίστηκε ο Γιόχαν Φάιφερ, με AVAR τον Άρνε Άαρνινκ. Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
-
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ19:08:33
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοίτά, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζίνι.
-
H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού19:07:57
Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάνγκουα θα κινούνται στον άξονα, με τους Γκαρσία-Αντίνο να παίζουν στα άκρα και τον Tετέι δίδυμο στην επίθεση με τον Ντέσερς.
Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ.
-
Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ για το μεγάλο ντέρμπι της Super League19:06:14
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και θέλει τη νίκη για να δείξει πως είναι αποφασισμένος να κατακτήσει το πρωτάθλημα.