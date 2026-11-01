Η φετινή κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με την αστυνομική παρουσία να παραμένει ενισχυμένη και τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποφυγή επεισοδίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, υπό τον φόβο ενδεχόμενων επεισοδίων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2013 έξω από τα τότε γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης, μέλη της οργάνωσης.

Η αντιφασιστική συγκέντρωση έχει ως σημείο συνάντησης τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο, έπειτα από καλέσματα οργανώσεων και συλλογικοτήτων. Βασικός στόχος των διοργανωτών είναι να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην παρουσία και τη δημόσια δραστηριοποίηση ακροδεξιών ομάδων στην περιοχή.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή

Από νωρίς το απόγευμα, η Ελληνική Αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις γύρω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, αλλά και σε κεντρικά σημεία των βορείων προαστίων.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί με στόχο να αποτραπούν ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων που έχουν απευθύνει καλέσματα για συγκεντρώσεις στην περιοχή.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι Αρχές επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων και να αποτρέψουν περιστατικά βίας.

Η αιματηρή επίθεση της 1ης Νοεμβρίου 2013

Η σημερινή κινητοποίηση συνδέεται άμεσα με την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε πριν από 13 χρόνια έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.

Το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου 2013, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ατόμων που βρίσκονταν έξω από τα γραφεία της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά.