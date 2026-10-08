Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές, καταγγέλλοντας τη ρατσιστική επίθεση καθηγήτριας του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου σε βάρος 13χρονης μαθήτριας.

Σε κατάληψη και διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα η μαθητική του κοινότητα του 6ου Γυμνασίου Νέου Ηρακλείου με φόντο την σοβαρή καταγγελία για ρατσιστικό σχόλιο καθηγήτριας του σχολείου σε βάρος 13χρονης. Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της ανήλικης ότι η καθηγήτρια απευθυνόμενη στην μαθήτρια με καταγωγή από την Κένυα φέρεται να είπε «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου». Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ μαθητών και γονέων και οδήγησε σε κατάληψη του σχολείου σήμερα, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά για την ίδια εκπαιδευτικό σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού μέσου xtypos.gr.

Η καταγγελία για το περιστατικό με την 13χρονη

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Όπως υποστηρίζει, η καθηγήτρια πλησίασε την κόρη της και της απηύθυνε τη φράση «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου». Η μητέρα αναφέρει ακόμη ότι η εκπαιδευτικός φέρεται να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και στη συνέχεια να της ζήτησε να το μαζέψει. Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, με συμμαθητές της 13χρονης μαθήτριας της Β Γυμνασίου να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και να προχωρούν σε κινητοποίηση, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

«Είχε απομακρυνθεί από το σχολείο»

Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά η υπόθεση, καθώς μέλη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας αναφέρουν στον «ΧΤΥΠΟ» ότι η ίδια καθηγήτρια είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είχε απομακρυνθεί από το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, έπειτα από περιστατικό που αφορούσε μαθήτρια με αναπηρία. Στη συνέχεια, φέρεται να τοποθετήθηκε με απόσπαση στο 4ο Γυμνάσιο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, σημειώθηκε νέο περιστατικό σε βάρος μαθητή. Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτικός επέστρεψε στο 6ο Γυμνάσιο.

Οι καταγγελίες για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της καθηγήτριας

Μέλη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας υποστηρίζουν στον «ΧΤΥΠΟ» ότι έχουν υπάρξει επανειλημμένες καταγγελίες για συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν ρατσιστικές. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πρακτικές μέσα στις σχολικές αίθουσες που, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι η εκπαιδευτικός ανοίγει συχνά τα παράθυρα των αιθουσών, κάτι που οι ίδιες πηγές αποδίδουν σε έντονο φόβο για τα μικρόβια.

Στο ιστορικό της υπόθεσης περιλαμβάνεται και καταγγελία που είχε δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025 και αφορούσε 12χρονη μαθήτρια με σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει την κινητικότητά της. Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ, η μαθήτρια είχε λάβει άδεια να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα του σχολείου. Η εκπαιδευτικός φέρεται να αμφισβήτησε την ανάγκη χρήσης του ασανσέρ και να ζήτησε από τη μαθήτρια να απομακρυνθεί. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο και για ειρωνικά σχόλια, τα οποία φέρεται να προκάλεσαν αναστάτωση στην ανήλικη. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό είχε πραγματοποιηθεί κατάληψη στο σχολείο, ενώ είχαν δημοσιοποιηθεί και άλλες μαρτυρίες.

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Τέσσερις ΕΔΕ και πειθαρχικό συμβούλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και οι πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που φέρεται να έχουν προηγηθεί. Κατά τις ίδιες πηγές, η εκπαιδευτικός έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τέσσερις διαδικασίες Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ φέρεται να έχει παραπεμφθεί και σε πειθαρχικό συμβούλιο. Οι μαθητές συσπειρωμένοι ζητούν να τιμωρηθεί η εκπαιδευτικός για την στάση της και διαμηνύουν ότι θα κρατήσουν το σχολείο κλειστό μέχρι να υπάρξει οριστική λύση από το Υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχτούν καμία μορφή διάκρισης, βίας ή ρατσισμού μέσα στις τάξεις τους.