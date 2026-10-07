«Είναι επιλογή μας να αγωνιστούμε για σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, για τις ανάγκες μας» σημειώνουν οι μαθητές στο κάλεσμα για την οργάνωση καταλήψεων.

Οι μαθητές της Αθήνας ανακοίνωσαν ότι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις. Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα στην μαθητική κοινότητα δράσεις στα σχολεία τους, διαμαρτυρόμενοι για προβλήματα που καταγράφονται στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής. Στο πλαίσιο του καλέσματος περιλαμβάνονται καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, πανό, συμβολικά κλεισίματα δρόμων, συλλογή υπογραφών, καθώς και αποφάσεις και κείμενα από τα 5μελή και 15μελή μαθητικά συμβούλια. Η μορφή της κινητοποίησης θα αποφασιστεί από τις ίδιες τις μαθητικές κοινότητες τονίζεται.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα των σχολείων

Οι μαθητές θέτουν ως βασικά ζητήματα τα εκπαιδευτικά κενά, τις σχολικές υποδομές και τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Ειδικότερα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στη λειτουργία τμημάτων με 25 έως 27 μαθητές και ζητούν μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη. Παράλληλα, ζητούν να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών και να υπάρξουν ασφαλή σχολικά κτίρια, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλοι αθλητικοί χώροι, υποστηρίζοντας ότι οι ελλείψεις και τα προβλήματα στις υποδομές επηρεάζουν την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη θέση στο μαθητικό κάλεσμα καταλαμβάνει το ζήτημα των συγχωνεύσεων τμημάτων. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά 15 μαθητές ανά τάξη και αντιδρά στη δημιουργία πολυπληθών τμημάτων. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κινητοποιήσεις οδήγησαν στην ανάκληση συγχωνεύσεων, ωστόσο, όπως αναφέρουν, παραμένουν τμήματα με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μαθητών.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές, την οποία οι μαθητές θεωρούν ότι δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια. Παράλληλα, ζητούν ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους, υπογραμμίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής. Οι μαθητές αναδεικνύουν και το ζήτημα της ακρίβειας, ζητώντας δωρεάν σνακ, μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής που καταναλώνονται στα σχολεία. Παράλληλα, θέτουν ως βασικό αίτημα τη διασφάλιση των μαθητικών δρομολογίων με το σύνθημα «να μην υπάρξει σχολείο χωρίς λεωφορείο».

Στο στόχαστρο των μαθητών βρίσκονται και οι συζητήσεις για το Εθνικό Απολυτήριο και τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την αντίθεσή της στην προοπτική των λεγόμενων «Τριπλών Πανελληνίων», ζητώντας να μην προχωρήσουν αλλαγές που θα αυξήσουν την εξεταστική πίεση. Παράλληλα, ζητούν ενισχυτική διδασκαλία για όσους μαθητές τη χρειάζονται και ένα σχολείο που, όπως υποστηρίζουν, θα δίνει έμφαση στη μόρφωση και όχι αποκλειστικά στις εξετάσεις και την αξιολόγηση.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τις μαθητικές κοινότητες να οργανώσουν τις δράσεις τους με στόχο να σταλεί ένα ενιαίο μήνυμα προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας. Το σύνθημα που συνοδεύει το κάλεσμα είναι «Ως εδώ», με τους μαθητές να δηλώνουν ότι διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά μέσα και έξω από το σχολείο.

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Καταλήψεις στα σχολεία: Τι ισχύει για μαθήματακαι απουσίες

Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν προβλέπεται οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική καθώς είναι στο χέρι των μαθητών αν και πώς θα προχωρήσουν ως προς τις κινητοποιήσεις που έχει ανακοινώσει η Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Η σεναριολογία για «κλειστά σχολεία» σε όλη τη χώρα δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ, η απόφαση για κατάληψη που τυχόν λάβουν οι μαθητές δεν ισοδυναμεί με διοικητική απόφαση οριζόντιου κλεισίματος των σχολείων. Ξεκαθαρίζεται ότι η λειτουργία των σχολείων δεν επηρεάζεται από τις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις των μαθητών, καθώς βάσει πρωτοκόλλου η 8η Οκτωβρίου θεωρείται σχολική μέρα.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων και ιδίως της Δευτεροβάθμιας θα είναι ανοιχτά και θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτός εάν οι μαθητικές κοινότητες προχωρήσουν σε κατάληψη ή αποχή από τα μαθήματα στο πλαίσιο συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα δεν θα γίνουν διά ζώσης, θα εκκινήσει τηλεκπαίδευση και, όπως τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ, οι απουσίες που προκύπτουν από καταλήψεις δεν δικαιολογούνται, συνεπώς οι μαθητές που θα απουσιάσουν επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες απουσίες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο φοίτησης.

Αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι τα σχολεία δεν πρόκειται μείνουν κλειστά την Πέμπτη 8/10 με απόφαση της Πολιτείας. Είναι, όμως, και επιλογή των μαθητών πώς θα δράσουν μετά από συνεδρίαση των μαθητικών συμβουλίων, καθώς υπάρχει και το σχετικό κάλεσμα της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.