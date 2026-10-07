Η απόφαση της ΔΟΕ για απεργία σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Ο κύβος ερρίφθη για την πρώτη μεγάλη εκπαιδευτική απεργία της νέας σχολικής χρονιάς. Με απόφαση της ΔΟΕ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απεργεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ έλαβε απόφαση για 24ωρη απεργία σε όλη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η απόφαση για απεργία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά πάρθηκε υπό το πρίσμα των τεράστιων προβλημάτων που καταγράφονται στα σχολεία από τον πρώτο κιόλας μήνα της έναρξης των μαθημάτων. Η κατάσταση στα σχολεία είναι έκρυθμη με τα κενά στα σχολεία, τα προβλήματα στις υποδομές και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και για την διαχείριση συμβάντων μέσα στις σχολικές μονάδες και την στοχοποίηση των εκπαιδευτικών με φόντο και όσα συνέβησαν στο Νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί αποφάσισαν να κηρύξουν απεργία στις 21 Οκτωβρίου για να ακουστούν τα αιτήματά τους και το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας να αντιληφθεί ότι τα σημαίνοντα προβλήματα που καταγράφονται με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Όπως τόνισε στο Dnews εκπαιδευτικός «Απεργούμε στις 21 Οκτωβρίου για ένα δημόσιο σχολείο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.Για μόνιμους διορισμούς και στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Για ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι για ένα σχολείο που λειτουργεί διαρκώς με κενά και προσωρινές λύσεις. Για εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Για ένα σχολείο που θα βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των παιδιών. Ο κλάδος ξεσηκώνεται γιατί η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά στα σχολεία είναι πρωτοφανής. Ο πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός είναι μονόδρομος».

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 21/10 λόγω της απεργίας;

H απόφαση για απεργία δεν ισοδυναμεί με οριζόντιο λουκέτο σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες ανήμερα της απεργίας. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία.