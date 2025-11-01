Ενημερώθηκαν η Αστυνομία και το Χαμόγελο του Παιδιού.

Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση ενός άνδρα, ήρθαν τα θετικά νέα για τους συγγενείς που τον αναζητούσαν με ανακοίνωση στο «Τούνελ».

«Χάριν της εκπομπής Φως στο Τούνελ και της κυρίας Νικολούλη, ο αδελφός μας βρέθηκε ασφαλής, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής» λέει η αδελφή του.

«Στην εκπομπή της Παρασκευής δείξατε τις φωτογραφίες του και τον χάρτη με τα στίγματα που κινήθηκε και τα θετικά νέα ήρθαν την Κυριακή. Το επόμενο πρωί ειδοποιήθηκα ότι ο αδελφός μας βρέθηκε».

Τηλεθεάτρια της εκπομπής ήταν εκείνη που τον αναγνώρισε και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

«Ενημέρωσε την Αστυνομία και το Χαμόγελο του Παιδιού. Μιλήσαμε τηλεφωνικά, την ίδια ώρα κιόλας με τον αδελφό μου. Να σας ευχαριστήσω γιατί εδώ και 30 χρόνια κάνετε μεγάλο έργο στην κοινωνία και βρίσκετε την αλήθεια μέσα από τους τηλεθεατές. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι και ευελπιστούμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν προς το καλύτερο. Και ο αδελφός μου δήλωσε την πρόθεση του να πράξει τα απαραίτητα προκειμένου να βοηθηθεί».

