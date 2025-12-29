Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ενθουσιασμού του κοινού για την επιστροφή του είδους, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η κοινότητα θα «αγκάλιασει» τις ευρωπαϊκές αγριόγατες.

Οι ευρωπαϊκές αγριόγατες επιστρέφουν στην πατρίδα τους: Οι αρμόδιοι ξεκινούν την επανεισαγωγή του μοναδικού εγχώριου είδους γάτας στην Αγγλία, πάνω από έναν αιώνα αφότου εξαφανίστηκε από την περιοχή.

Σύμφωνα με το GB News, το σχέδιο επανεισαγωγής του είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση - και το οποίο παρατηρήθηκε τελευταία φορά στο Exmoor στα μέσα του 1800 - προβλέπει την εισαγωγή 40 έως 50 αγριόγατων έως το 2027, με προσεκτική εκτίμηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινότητες, την άγρια ζωή, τη γεωργία και τα οικόσιτα ζώα.

«Είναι είδος που κινδυνεύει σοβαρά. Γιατί να μην το επαναφέρουμε; Υπήρχαν εδώ, και ο λόγος που δεν υπάρχουν τώρα είναι πως κυνηγήθηκαν», δήλωσε η επικεφαλής του έργου, Cath Jeffs. «Αποτελούν μέρος της εθνικής μας κληρονομιάς».

Μια ολοκληρωμένη μελέτη έδειξε ότι το περιβάλλον του Ντέβον είναι κατάλληλο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών αγριόγατων, χάρη στα εκτεταμένα δάση, τους λιγότερο εκμεταλλευόμενους βοσκοτόπους και την περιορισμένη αστική ανάπτυξη.

Το κοινό υποστήριξε επίσης θερμά την ιδέα. Το Πανεπιστήμιο του Exeter ανέφερε ότι το 71% των ερωτηθέντων κατοίκων της νοτιοδυτικής Αγγλίας υποστηρίζει την κίνηση, ενώ μια διαδικτυακή ψηφοφορία έδειξε ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή, στο 83%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την εισαγωγή τους, οι αγριόγατες θα ωφελήσουν το τοπικό οικοσύστημα, βοηθώντας στη διαχείριση των πληθυσμών εισβολικών ειδών, όπως οι μη ιθαγενείς γκρίζοι σκίουροι, αποκαθιστώντας έτσι την ισορροπία στα δάση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι υπάρχει άφθονο θήραμα - όπως αρουραίοι, νεότομα και κουνέλια. Ταυτόχρονα, οι αγριόγατες θα αποτελούσαν ελάχιστο κίνδυνο για οικόσιτα ζώα, ανθρώπους, βοοειδή ή άλλα απειλούμενα είδη.

Η επιστροφή των ευρωπαϊκών αγριόγατων στην Αγγλία δεν αποτελεί παγκόσμια εξαίρεση. Στη Σκωτία γίνονται επίσης προσπάθειες για την αναβίωση του εμβληματικού ζώου, με ενθαρρυντικά σημάδια όπως η εμφάνιση των πρώτων γέννητων στη φύση γατιών σε εθνικό πάρκο.

Παρά τις προσπάθειες, παραμένουν προκλήσεις για την επανεισαγωγή στο Λονδίνο, γι’ αυτό ο στόχος ορίζεται στο 2027.

Ένα ζήτημα είναι η αποφυγή διασταύρωσης με οικόσιτες γάτες, που θα μπορούσε να απειλήσει τη γενετική ακεραιότητα των αγριόγατων.

Το έργο προβλέπει συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις για προγράμματα στειρώσεων και έμφαση στη συμμετοχή του κοινού.

«Χρειάζεται πολλή δουλειά πριν οι πρώτες αγριόγατες απελευθερωθούν στη νοτιοδυτική περιοχή», κατέληξε η Jeffs στο GB News. «Η ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι καθοριστική».