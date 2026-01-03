Τι έχει απομείνει από τον μύθο της "ηγέτιδας δύναμης του ελεύθερου κόσμου"; -Και η Ελλάδα, αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Τι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ το μαθαίνουν σιγά-σιγά και όσοι έως τώρα παρίσταναν τους ανυποψίαστους.

Τι κάνουν όμως οι άλλοι;

«Δεν θα ήταν αυτοί λύκοι εάν εμείς δεν ήμασταν πρόβατα» αναφέρει ο Σαίξπηρ στο έργο «Ιούλιος Καίσαρας».

-Αλήθεια οι «Δημοκρατικοί» στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί βουβάθηκαν, γιατί δεν ομιλούν;

-Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν υπάρχουν δυνάμεις που διαφωνούν με τον Τραμπ;

-Υπάρχουν στα ανώτατα κλιμάκια των ηγεσιών της «χώρας της Ελευθερίας» άνθρωποι που δεν δέχονται την κατάλυση όσων άφησε πίσω της έστω και στα λόγια η αμερικάνικη επανάσταση;

-Η Ευρωπαϊκή Ένωση; Είτε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είτε με την πρόεδρο της Κομισιόν που ανήκουν στις δυο μεγάλες κομματικές οικογένειες των Βρυξελλών. Η Γαλλία και η Βρετανία που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας γιατί δεν ζητούν τη σύγκλισή του ασχέτως του ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα;

-Και η Ρωσία του Πούτιν; Έστω για τα μάτια του κόσμου;

-Ακόμα και η Κίνα όταν γράφεται αυτό το κείμενο δεν είχε αντίδραση. Η δε καταδίκη από τον ΓΓ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καμιά ουσιαστική σημασία αφού κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και χρόνια.

-Για την Ελλάδα -που είναι αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας - και την κυβέρνηση νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι.

-Η δήλωση ότι «τη Βενεζουέλα θα την κυβερνήσουμε εμείς μέχρι τη μετάβαση της εξουσίας» θα μείνει στην ιστορία της απαρχής ενός κόσμου που δεν θα θέλαμε να ζήσουμε...

ΥΓ: Προσωπικά ποτέ μου δεν είχα σε μεγάλη υπόληψη τον Μαδούρο...