Μεγάλη η προσφορά του στη δημοσιογραφία - Όπλο του η ανάδειξη των προβλημάτων των απλών ανθρώπων.

Αξίζει ο Γιώργος Παπαδάκης όλους τους επαίνους που δέχεται μετά το θάνατό του - και με το παραπάνω!

Η ανάδειξη της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων, η κριτική του στάση απέναντι στα μνημόνια, το γεγονός ότι δεν αποτέλεσε το μακρύ χέρι της κυβερνητικής εξουσίας, του έφερε την μεγάλη αναγνώριση από τη μεγάλη πλειοψηφία των τηλεθεατών και την τεράστια τηλεθέαση για δεκαετίες.

Γι΄ αυτό και για πολλά άλλα άξιζε ο Γιώργος Παπαδάκης. Γι΄αυτά που τον πολεμούσαν τότε κάποιοι από τους σημερινούς πολιτικούς -και δημοσιογράφους- που του αφιερώνουν σήμερα διθυράμβους.

Αυτοί που τον έλεγαν «λαϊκιστή», ότι εκμεταλλεύεται τα αντιμνημονιακά αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών για να κάνει τηλεθέαση κοκ. Αυτοί που ευχαρίστως θα ζητούσαν την απόλυσή του (ή μήπως τη ζητούσαν;), αλλά η απόλυτη αποδοχή του δεν τους επέτρεπε να πετύχουν το στόχο τους.

Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που για τρία και πλέον έτη ήμουν προσκεκλημένος σχεδόν κάθε εβδομάδα στο «Καλημέρα Ελλάδα», όπως και για τα δείπνα μας στον «Τσοπανάκο» στην Καισαριανή και σε ταβέρνες στο Χαλάνδρι. Τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.