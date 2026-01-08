Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο δημοσιογράφο.

Σε μια συγκινητική τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα για να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, μετά από έμφραγμα.

Ο επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.. Όπως τόνισε, «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του Παπαδάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τεράστιο άνθρωπο με ανιδιοτέλεια».

Η παρουσία τόσο φίλων όσο και συναδέλφων ήταν ένδειξη του σεβασμού και της αγάπης που είχε κερδίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αφήνοντας πίσω του μια ζεστή ανάμνηση για όσους τον γνώρισαν.

Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αφήνει ένα κενό στην κοινωνία, αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις πράξεις και τα λόγια όσων τον αγάπησαν.

Τι ανέφερε στον επικήδειο λόγο του ο Στρατής Λιαρέλλης

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, ένα»ν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.

Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.

Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3h63c3ko1?integrationId=40599y14juihe6ly}