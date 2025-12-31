Ένα πτώμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών για την Καμίλα Μεντόζα Όλμος, την έφηβη που αγνοείται κοντά στο Σαν Αντόνιο από την παραμονή των Χριστουγέννων, δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ο σερίφης της κομητείας Μπέξαρ, Χαβιέρ Σαλαζάρ.

Ο Σαλαζάρ είπε ότι είναι ακόμα νωρίς για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το σώμα της 19χρονης, ωστόσο η περιοχή όπου βρέθηκαν τα ανθρώπινα λείψανα βρίσκεται κοντά στο σπίτι της Μεντόζα Όλμος.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές δεν υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια, αλλά το σώμα έφερε «ενδείξεις» αυτοτραυματισμού.

Σύμφωνα με τον Σαλαζάρ, οι αρχές γνώριζαν και αναζητούσαν ένα πυροβόλο όπλο που ανήκε σε συγγενή της Μεντόζα Όλμος και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο. Ένα όπλο εντοπίστηκε κοντά στο σώμα την Τρίτη, αλλά δεν έχει ακόμη εξεταστεί από την αστυνομία.

Δεκάδες εθελοντές βοήθησαν στις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου, ενώ το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπέξαρ είχε ανακοινώσει ότι η κοπέλα ενδέχεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Όταν ρωτήθηκε προηγουμένως γιατί το γραφείο του πιστεύει ότι μπορεί να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ο Σαλαζάρ δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα: «Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν μπορώ να αποκαλύψω…».

«Θεωρούμε άμεσο κίνδυνο οτιδήποτε, από τον αυτοτραυματισμό έως το ενδεχόμενο κάποιος να απήγαγε την Καμίλα, και όλες αυτές οι πιθανότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή», είπε τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι η αγνοούμενη είχε μιλήσει στο παρελθόν για αυτοκτονία. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα σε αυτό το στάδιο της έρευνας».

Μέλη της τοπικής κοινότητας είχαν παραταχθεί με χάρτες και ένα drone, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισής της.

«Νόμιζα ότι θα τη βρω όπως τις άλλες φορές, να περπατάει, και θα γυρίζαμε μαζί στο σπίτι», είπε στα ισπανικά στο CNN και το συνεργαζόμενο κανάλι KENS η μητέρα της, Ροσάριο Όλμος, αφού η κόρη της εξαφανίστηκε την προηγούμενη μέρα.

«Μου λείπει. Ο μπαμπάς της την περιμένει στο σπίτι», είπε ο πατέρας της, Αλφόνσο Μεντόζα, στο συνεργαζόμενο κανάλι KSAT του CNN.

Η Μεντόζα Όλμος εθεάθη για τελευταία φορά σε κάμερα ασφαλείας γείτονα λίγο πριν από τις 7 π.μ. την παραμονή των Χριστουγέννων, έξω από το σπίτι της. Αφού φαίνεται να κοιτάζει μέσα στο αυτοκίνητό της, το βίντεο σταματά, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, και δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πού πήγε στη συνέχεια.

«Ως κάμερα Ring, σταματά να καταγράφει όταν δεν ανιχνεύει κίνηση», είπε στο CNN και το συνεργαζόμενο κανάλι WOAI η Καμίλα Εστρέγια, μία από τις καλύτερες φίλες της Μεντόζα Όλμος. «Αυτό ήταν όλο που είδαμε: απλώς να ανοίγει την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου της. Δεν έχουμε τίποτα για να εντοπίσουμε τα ίχνη της».

Μέλη της οικογένειας και οι ερευνητές δηλώνουν ότι δεν είναι σίγουροι γιατί κοίταζε μέσα στο αυτοκίνητο. Καθώς το όχημα έμεινε πίσω, πιστεύουν ότι έφυγε από τη γειτονιά πεζή.

Το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο δείχνει —σύμφωνα με τους ερευνητές— την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση της έφηβης. Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου, που κοινοποιήθηκαν από οδηγό καθ’ οδόν προς τη δουλειά του γύρω στις 7 π.μ. την παραμονή των Χριστουγέννων, δείχνουν έναν πεζό που πιστεύεται ότι είναι η Μεντόζα Όλμος να περπατά προς βορρά στη Wildhorse Parkway, ανάμεσα στις οδούς Shetland Wind και Caspian Spring.

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να μοιραστούν οποιοδήποτε διαθέσιμο βίντεο που θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες.

Τα ίχνη που άφησε πίσω της για τους ερευνητές είναι συγκεχυμένα. Η Μεντόζα Όλμος φαίνεται να είχε μαζί της τα κλειδιά του αυτοκινήτου της όταν εξαφανίστηκε, παρότι δεν πήρε το όχημα.

«Ένα από τα πιο παράξενα στοιχεία αυτής της υπόθεσης είναι ότι η νεαρή άφησε πίσω το κινητό της τηλέφωνο», είπε ο Σαλαζάρ στο CNN.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έφηβη άφησε πίσω και ένα iPad.

Η ειδοποίηση για την εξαφάνιση της Μεντόζα Όλμος εκδόθηκε ως CLEAR Alert. Στο Τέξας, αυτό προϋποθέτει ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως το αγνοούμενο άτομο «βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο σωματικού τραυματισμού ή θανάτου» ή ότι η εξαφάνιση είναι «ακούσια, όπως σε περίπτωση απαγωγής», σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

Η Καμίλα Μεντόζα Όλμος φαίνεται να είχε μαζί της τα κλειδιά του αυτοκινήτου της όταν εξαφανίστηκε, αλλά δεν πήρε ούτε το όχημα ούτε το κινητό της τηλέφωνο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η μητέρα της είπε στο συνεργαζόμενο κανάλι KWEX του CNN ότι δεν πιστεύει πως η κόρη της θα έφευγε οικειοθελώς με έναν άγνωστο.

«Η Κάμι δεν είναι έτσι», είπε η Όλμος. «Η Κάμι είναι πολύ προσεκτική».

Χωρίς κινητό τηλέφωνο για να παρακολουθούν τις κινήσεις της, οι ερευνητές αναζητούσαν άλλα στοιχεία για το πού μπορεί να κατευθύνθηκε η Μεντόζα Όλμος, είπε ο Σαλαζάρ στο CNN.

«Το FBI και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας μάς βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών», είπε τη Δευτέρα. «Πράγματα όπως αναχωρήσεις πτήσεων, διελεύσεις συνόρων και παρόμοια».

Αρχές στο Νουέβο Λεόν του Μεξικού —όπου η Μεντόζα Όλμος έχει συγγενείς— έχουν μάλιστα εκδώσει φυλλάδιο αγνοούμενου προσώπου για την έφηβη, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας αγνοουμένων της Εισαγγελίας του Νουέβο Λεόν στο Facebook και τη θεία της, Σέλια Νόρα Όλμος Σάντσεζ, η οποία ζει στην περιοχή.

Καθώς η είδηση της εξαφάνισης της Μεντόζα Όλμος εξαπλώθηκε στην κοινότητα, οι προσπάθειες αναζήτησης εντάθηκαν.

«Ψάχναμε μέρα και νύχτα, γδέρναμε τα πόδια μας, δεν τρώγαμε, απλώς βοηθούσαμε», είπε η Εστρέγια στο WOAI.

Και ενώ οι τοπικοί ερευνητές εργάζονται «σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο» για να τη βρουν, σύμφωνα με τον Σαλαζάρ, η μητέρα της ζητά προσευχές ώστε οι γιορτές να τελειώσουν με χαρά.

«Σας παρακαλώ, φέρτε τη πίσω σε εμάς ή, αν το κορίτσι μου μας βλέπει, να επιστρέψει. Αυτό ζητάμε», είπε η Όλμος στο KWEX.

«Έχει μια οικογένεια που την αγαπά», πρόσθεσε. «Έχει μια ζωή μπροστά της».