Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ συνιστάται στους πολίτες να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Αναστάτωση προκάλεσε το μπλακ άουτ που σημειώθηκε σε περιοχές του Νέου Ηρακλείου και του Αμαρουσίου, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατοικίες και επιχειρήσεις για αρκετή ώρα.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης αποδίδεται σε βλάβη στο δίκτυο, με τα αρμόδια συνεργεία να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να εντοπίσουν το πρόβλημα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τεχνικές υπηρεσίες εργάζονται εντατικά για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης, με στόχο η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό με την εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς του ρεύματος να είναι περίπου στις 22:30 το βράδυ.