Σε βάρος του 54χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και του πέρασαν χειροπέδες, δίνοντας τέλος στην αναζήτησή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 54χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026 στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, κατηγορείται ότι, έπειτα από προσωπική αντιπαράθεση με ομοεθνή του, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον του. Από τους πυροβολισμούς, ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό αποτέλεσαν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης.

Μετά τη σύλληψή του στη Μεταμόρφωση, ο 54χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.