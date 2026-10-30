Φερόμενος δράστης και θύμα ήταν συγκάτοικοι σε κέντρο αιτούντων ασύλων, στο καντόνι Ααργκάου της Ελβετίας.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι πίσω από την υπόθεση του διαμελισμένου πτώματος που βρέθηκε στις όχθες του ποταμού Ρήνου προχώρησαν την Παρασκευή (30/10) οι αρχές της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, ο οποίος ήταν συγκάτοικος με έναν άνδρα από το Μπουρουντί σε κέντρο ασύλου, το σώμα του οποίου βρέθηκε στον ποταμό.

Την Κυριακή (25/10), τρεις άνδρες οι οποίοι βρισκόντουσαν κοντά στο ποτάμι, εντόπισαν στο νερό έναν σάκο που περιείχε ένα ανθρώπινο πόδι, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο για τους αιτούντες άσυλο στο καντόνι Ααργκάου.

Από τις έρευνες της αστυνομίας και με τη συνδρομή ειδικής ομάδας δυτών, βρέθηκαν και άλλοι σάκοι, οι οποίοι περιείχαν επιπλέον μέλη του πτώματος.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο νεκρός ήταν ένας 33χρονος από το Μπουρουντί, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τις 24 Οκτωβρίου. Άμεσα οι υποψίες στράφηκαν προς τον 43χρονο συγκάτοικό του από το Μπαγκλαντές.

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«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία με κίνητρο πολιτικές ή θρησκευτικές σκοπιμότητες», δήλωσε η εισαγγελία του καντονιού Ααργκάου.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ύποπτος εμφάνισε σημάδια ψυχικών προβλημάτων. Το αν και σε ποιο βαθμό αυτά συνδέονται» με την ανθρωποκτονία «είναι αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης», πρόσθεσαν.