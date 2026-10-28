Μία μητέρα συνελήφθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων και δεν πήρε ποτέ πίσω τα κατασχεθέντα χρήματα και αντικείμενά της.

Μία μητέρα πέντε παιδιών στη Νέα Υόρκη κατήγγειλε ότι έχασε περισσότερα από 3.500 δολάρια σε μετρητά, καθώς και όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα που είχε αγοράσει, μετά τη σύλληψή της την παραμονή Χριστουγέννων του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το moneywise.com, η Andrea Smith-Taylor μαζί με τα παιδιά της έμεναν σε ξενώνα φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όταν βγήκε για ψώνια την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως έγινε γνωστό είχε αγοράσει δώρα για την οικογένειά της και ανάμεσα στα προϊόντα υπήρχαν ρούχα και παπούτσια, κοσμήματα, αλλά και μία κονσόλα PlayStation, που προορίζονταν για τα παιδιά της, ηλικίας 3 έως 16 ετών.

Πριν, όμως, προλάβει να τα δωρίσει στα παιδιά της, η αστυνομία τη συνέλαβε, κατέσχεσε τα δώρα, τα χρήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα. Η ποινική υπόθεση σε βάρος της απορρίφθηκε αργότερα και ο φάκελος σφραγίστηκε, ωστόσο, η ίδια, υποστήριξε ότι δεν πήρε ποτέ τα χρήματά της και την περιουσία της πίσω.

Μία βόλτα στα μαγαζιά που έφερε δυσάρεστες εκπλήξεις

Μήνες μετά από τη σύλληψή της, ένας αστυνομικός φέρεται να ενημέρωσε τον δικηγόρο της ότι τα δώρα είχαν δοθεί σε δωρεά με αφορμή το «πνεύμα των Χριστουγέννων».

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Ωστόσο, όταν η μητέρα αναζήτησε τις αγορές της, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν γνώριζε πού βρίσκονταν, ενώ δεν είχε στοιχεία ούτε η Υπηρεσία Παιδικής Μέριμνας στην οποία ισχυρίζονταν ότι είχαν δοθεί τα αντικείμενά της.

«Ύστερα από μήνες αναζήτησης αναγκάστηκα να πω τα παιδιά μου ότι τα χριστουγεννιάτικα δώρα του είχαν χαθεί. Ήταν συντετριμμένα», είχε δηλώσει η Andrea Smith-Taylor σύμφωνα με το moneywise.com.

Μία υπόθεση που δεν τελείωσε

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Andrea Smith-Taylor, είναι μία από τους έξι ενάγοντες σε αγωγή κατά της πόλης της Νέας Υόρκης και της αστυνομίας.

Η εν λόγω αγωγή υποστηρίζει ότι η διαδικασία επιστροφής κατασχεμένων αντικειμένων είναι περίπλοκη και συχνά εμποδίζει τους πολίτες από το να ανακτήσουν την περιουσία τους, ακόμη και όταν οι υποθέσεις τους έχουν απορριφθεί και ο φάκελός τους έχει σφραγιστεί.

Σύμφωνα μάλιστα, με την ετήσια έκθεση της αστυνομίας, το 2025 επιστράφηκαν περίπου 460.000 κατασχεθέντα αντικείμενα, με τον αριθμό των στοιχείων να ξεπερνά τα 630.000 αντικείμενα.

Παράλληλα, η αστυνομία εξακολουθούσε να κρατά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία όμως δεν είχαν αναζητηθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να εξεταστεί η συγκεκριμένη αγωγή με σκοπό να επιστραφούν τα περιουσιακά στοιχεία στην Andrea Smith-Taylor. Εκείνη από την πλευρά της, δεν κατάφερε να ανακτήσει ποτέ τα χρήματά της, ούτε και τα δώρα των παιδιών της που κατασχέθηκαν κατά τη σύλληψή της.