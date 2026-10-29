Ο 49χρονος με πλούσια «δράση» στο νησί των Σπετσών επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντας 20.000 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός 49χρονου που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Σπετσών μετά από επιχείρηση στην οποία κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας πιάστηκε στη «φάκα» της αστυνομίας καθώς διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών στο νησί χρησιμοποιώντας όχημα διανομής εταιρείας. Μάλιστα, μετά την επιχείρηση της αστυνομίας που οδήγησε στη σύλληψη του, ο άνδρας προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με το ποσό των 20.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του και σε οχήματα ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 22 συσκευασίες κοκαΐνης, 26.542 ευρώ, 15.500 λεκ Αλβανίας, 101 δολάρια ΗΠΑ, 12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας με συνολικό πληρωτέο ποσό 27.097 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη και ένας 22χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τρίφτης κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.