«Η εμπειρία δείχνει πως η εγκληματική δράση των φασιστών αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται για να ενισχυθεί το νομοθετικό οπλοστάσιο απέναντι στον “εχθρό – λαό»»

Ευθύνες στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και στην κυβέρνηση για την απαγόρευση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης εργατικών σωματείων στη Θεσσαλονίκη και την καταστολή που ακολούθησε επιρρίπτει το ΚΚΕ.

Όπως σημειώνεται «ο κ. Χρυσοχοΐδης να αφήσει τις κουτοπονηριές, γιατί για την απαγόρευση και το όργιο καταστολής απέναντι στην αντιφασιστική συγκέντρωση των εργατικών σωματείων χτες στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο καταδικασμένος ναζί εγκληματίας Κασιδιάρης με κρατικές πλάτες πραγματοποιούσε ανενόχλητος τη φασιστοσύναξή του, έχει την πρώτη ευθύνη ο ίδιος και η κυβέρνηση.»

Παράλληλα τονίζει ότι «όσο για τα περί αντιμετώπισης της δράσης των φασιστοειδών, ο λαός μας δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και το αστικό κράτος, γιατί η εμπειρία δείχνει πως η εγκληματική δράση των φασιστών αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται για να ενισχυθεί το νομοθετικό οπλοστάσιο απέναντι στον “εχθρό – λαό»