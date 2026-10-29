Στο «στόχαστρο» του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκαν υγεία, εξωτερική πολιτική αλλά και η αστυνομική βία.

Ευθεία «επίθεση» κατά της κυβέρνησης και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαστρέβλωση θέσεων της αντιπολίτευσης και επιστημονικών φορέων, αλλά και για τοξικό λόγο απέναντι στα αιτήματα της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στην υγεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα καταγράφει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη εξαιτίας της υποβάθμισης του ΕΣΥ, ενώ ανέφερε πως η κυβέρνηση επικαλείται δημοσκοπήσεις αντί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες.

Παράλληλα, άσκησε αυστηρή κριτική στην εξωτερική πολιτική, επισημαίνοντας την απουσία διπλωματικών επιτυχιών, τους λανθασμένους χειρισμούς στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την έλλειψη ουσιαστικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την προστασία της περιουσίας της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε τη στάση της πλειοψηφίας απέναντι στην ακροδεξιά ρητορική, αλλά και την αλόγιστη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την βίαιη καταστολή στις διαδηλώσεις ενάντια στην ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη.

Αναλυτικά η παρέμβαση Ανδρουλάκη

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι επαγγελματίας στη διαστρέβλωση. Θετικοί ήταν στην πρωτοβουλία για το ρυθμιστικό πλαίσιο -όπως ήμασταν και εμείς και προτείναμε συγκεκριμένο πλαίσιο σύγχρονο και ευρωπαϊκό-, όχι στο οριζόντιο μέτρο που ήταν κάθετα απέναντι, όπως ήμασταν και εμείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή για το βιντεάκι τέτοια κοροϊδία στον ελληνικό λαό; Θετικοί ήταν στα μέτρα και εμείς, προφανέστατα με πλαίσιο προστασίας που υπάρχει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Ήταν όπως όλοι εμείς αρνητικοί στην οριζόντια πολιτική.

Άρα, ήρθατε εδώ για να διαστρεβλώσετε όχι μόνο αυτά που λέμε εμείς, αλλά και αυτά που είπαν στις επιτροπές οι επιστημονική φορείς, που συμφωνούσαν απόλυτα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Ξέρετε, ήρθα σήμερα γιατί το θέμα αυτό αφορά τα παιδιά μας. Δεν είναι θέμα που δίνει το δικαίωμα σε κανέναν Υπουργό να βγαίνει στα κανάλια και να επιτίθεται με τόσο τοξικό και ακραίο λόγο στην αντιπολίτευση. Πείτε μας πού διαφωνείτε σε αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτά που λέμε εμείς, συμβαίνουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά που λέτε εσείς, εκεί που έγιναν, απέτυχαν. Απλά είναι τα πράγματα.

Και τι θα πείτε σήμερα στους γονείς των παιδιών; Ότι κάναμε ένα μέτρο α λα τούρκα; Τι θα πείτε; Πείτε τι είναι αυτό, πού συμβαίνει, πώς συμβαίνει. Και πού συμβαίνει αυτό που προτείνουμε εμείς. Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία τι είδους πρωτοβουλία πήρατε.

Αλλά, όταν έρχεστε και λέτε, ότι στον άνθρωπο που παίρνει στα επείγοντα και αργούν να σου σηκώσουν το τηλέφωνο ή σε αυτόν που περιμένει και αγωνιά για ένα χειρουργείο, θα του κάνετε δώρο μια δημοσκόπηση της Opinion Polls, ε, πώς να σας πάρουμε σοβαρά; Πότε ξανά υπουργός Υγείας, από όλους αυτούς τους σημαντικούς πολιτικούς που έχουν περάσει σε αυτήν τη θέση, απάντηση στη Βουλή ήταν ότι έχουμε μια καλή δημοσκόπηση για τα θέματα υγείας;

Η αποτελεσματικότητα φαίνεται στα στοιχεία τα πραγματικά και τα στοιχεία λένε ένα πράγμα: είμαστε πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, τι να κάνουμε. Αν είχαμε ένα ΕΣΥ αντάξιο των προσδοκιών του ελληνικού λαού, δεν θα είχαμε αυτού του επίπεδου τις ιδιωτικές δαπάνες. Πρώτοι μαζί με την Βουλγαρία; Εμείς πληρώνουμε φορολογία Δυτικής Ευρώπης, αλλά έχουμε δαπάνες ιδιωτικής υγείας Βουλγαρίας. Και αυτό είναι επιτυχία! Και δεν θέλετε να ασκήσουμε κριτική, «είναι άδικη» η κριτική μας. Δεν είναι άδικη. Αυτό λένε τα στοιχεία.

Και κλείνω με τα εθνικά θέματα. Σοβαρά; Θεωρείτε ότι είμαστε όλοι πατριώτες; Άλλα λένε στελέχη σας στα κανάλια, άλλα υπονοούμενα αφήνουν. Όταν λες «τα επιχειρήματά σου είναι επιχειρήματα του Ερντογάν», τι υπονοείς; Για να καταλάβουμε εδώ πέρα τι είδους θέατρο παίζετε. Όταν λες σε έναν άνθρωπο που λέει ότι αυτό που υπέγραψε η Δυτική Λιβύη, όταν μετά από επτά χρόνια το υπογράφει και η Ανατολική Λιβύη, ενώ εδώ έκανε παρέλαση ο Χαφτάρ με τους γιους του και τους χαϊδεύατε, αντί να είναι πρόοδος είναι οπισθοχώρηση και λέτε «αυτά που λέτε τα λέει ο Ερντογάν», είναι ότι μας σέβεστε;

Σέβεστε την άποψή μας; Σας παρακαλώ.

Έχουν νοημοσύνη οι πολίτες και αξιολογούν και κρίνουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε κακή κατάσταση. Γι’ αυτό έχουμε τα τελευταία αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία.

Και το ξαναλέω, το να μπει κάτι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι το ελάχιστο. Τι κάναμε πριν; Μιλήσαμε για κυρώσεις; Έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση; Μα τα ίδια έγιναν και με το Σινά. Το έλεγα από πέρυσι. Πήρε 4,5 δισ. η Αίγυπτος, χωρίς να κάνουμε μια ευρωπαϊκή κίνηση και να βάλουμε κάποιους κανόνες, ώστε να έχουμε μια καλύτερη έκβαση σε μια σημαντική υπόθεση, όπως είναι η περιουσιακή κατάσταση της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Διότι, δεν διακυβεύεται ο ιδιοκτησιακός χαρακτήρας, όπως θέλετε να εμφανίσετε. Η περιουσία της διακυβεύεται.

Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά. Αφήστε τις μεγαλοστομίες. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Με σοβαρότητα, συνέπεια και πατριωτικό χαρακτήρα.

Και όσον, δε, αφορά την ιστορία του κύριου Κασιδιάρη, το ότι από το πρωί δεν έχετε πει κουβέντα, το ότι από το πρωί δεν έχει βγει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να πει αυτά που λέμε όλοι εμείς, ε, κάτι λέει. Κάτι λέει. Και ακόμα περισσότερο λέει ότι πολλά από αυτά που λέει σήμερα, τα λέγατε εσείς κάποτε πριν από μερικά χρόνια. Για εμάς κάτι λέει και αυτό.

Όπως κάτι λέει να είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, φιλειρηνικά διαδηλωτές και τα ΜΑΤ να ρίχνουν τα δακρυγόνα, ενώ μόλις είχε τελειώσει η παρέλαση. Εκεί ήμουν. Με αποτέλεσμα δεκάδες οικογένειες, που ήταν σε ευρύτερο χώρο, να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το σημείο που έπεσαν τα δακρυγόνα μέχρι το ξενοδοχείο είναι είκοσι λεπτά με τα πόδια. Είκοσι λεπτά με τα πόδια.

Όλα αυτά για μας λένε πάρα πολλά. Και θα είμαστε εδώ για να τα λέμε και να τα ακούτε θέλετε-δεν θέλετε».