Σύμφωνα με τον κ. Καραβία ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα και η Κύπρος διαφοροποιούνται θετικά.

Αύξηση 9% στα καθαρά έσοδα από τόκους για το σύνολο του 2026 και ποσοστό διανομής κερδών 55% προβλέπει η διοίκηση της Eurobank, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές κερδοφορίας, η ενσωμάτωση της Eurolife, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα και η Κύπρος διαφοροποιούνται θετικά, καθώς καταγράφουν αποκλιμάκωση του χρέους τους. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τις δύο οικονομίες και ενισχύει τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι στο τέλος Φεβρουαρίου 2027 η Eurobank θα παρουσιάσει το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο για την τριετία 2027-2029, στο οποίο θα αποτυπωθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής και Group Chief Financial Officer, Χάρης Κοκολογιάννης, αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών, σημειώνοντας ότι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 9% για το σύνολο του 2026. Ήδη στο εννεάμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 2,068 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 719 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τριμηνιαία άνοδο 5%. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τη διεύρυνση των χορηγήσεων και την ενίσχυση των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, παρά την αύξηση του κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife και στη συμβολή της στα οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενσωμάτωση της ασφαλιστικής δραστηριότητας αναμένεται να προσθέσει περίπου 20 έως 22 εκατ. ευρώ στα έσοδα από προμήθειες κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην εκτιμώμενη κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής, ενώ η υπεραξία προσδιορίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Με βάση την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η Eurolife αναμένεται να ενισχύσει σε ετήσια βάση τα έσοδα από προμήθειες κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του ομίλου.

Στο μέτωπο των λειτουργικών δαπανών, ο Χάρης Κοκολογιάννης παρέπεμψε στις εκτιμήσεις που είχε ήδη επικοινωνήσει η διοίκηση, χωρίς να σηματοδοτείται αλλαγή στην καθοδήγηση για το κόστος. Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 995 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένες κατά 6,9% σε ετήσια βάση, ενώ σε τριμηνιαία βάση παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, με άνοδο μόλις 0,3%. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα υποχώρησε στο 36,9%, από 37,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

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Αναφορικά με την ποιότητα του ενεργητικού, η διοίκηση εκτίμησε ότι το κόστος πιστωτικού κινδύνου (cost of risk) θα παραμείνει κατά το τέταρτο τρίμηνο στα επίπεδα των προηγούμενων τριμήνων του 2026. Στο εννεάμηνο ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 53 μονάδες βάσης, έναντι 61 μονάδων βάσης την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο νέων εξαγορών, η Διοίκηση ξεκαθάρισε ότι η Eurobank εξακολουθεί να παρακολουθεί επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία εξέτασης κάποιας συγκεκριμένης σημαντικής συναλλαγής. Η τοποθέτηση αυτή αφορούσε και το ενδεχόμενο επέκτασης μέσω εξαγοράς στον ασφαλιστικό κλάδο της Βουλγαρίας.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στα σχέδια περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του ομίλου στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Άμπου Ντάμπι, όπου η Eurobank σχεδιάζει την ανάπτυξη μονάδας με άδεια Category 4, στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού κέντρου Abu Dhabi Global Market (ADGM). Η συγκεκριμένη κατηγορία αδειοδότησης αφορά εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως η παροχή επενδυτικών συμβουλών και η διαμεσολάβηση για χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς να συνεπάγεται πλήρη τραπεζική λειτουργία με αποδοχή καταθέσεων και χορήγηση δανείων. Μέσω της νέας παρουσίας της, η Eurobank επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με μεγάλες επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια, θεσμικούς επενδυτές και πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας στην περιοχή του Κόλπου.