Τα συνολικά έσοδα της Eurobank διαμορφώθηκαν σε 2,78 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,8%.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank στο 9μηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 1,16 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,4% σε ετήσια βάση, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 1,21 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,3%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,7%, στα 2,07 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13%, φτάνοντας τα 630 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,78 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,8%, ενώ τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,48 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,4%. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε στο 35,8%, από 37,1% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σημαντική ήταν η επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται οργανικά κατά 3,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 10,5% σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε 59,1 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, φτάνοντας τα 87,2 δισ. ευρώ.

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Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 22,3% σε ετήσια βάση, στα 11,4 δισ. ευρώ. Ισχυρή παρέμεινε και η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες απέφεραν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 555 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 45,9% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,9%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 20,4% και ο δείκτης CET1 στο 15,5%.

«Καταδεικνύεται η ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε σταθερή οργανική ανάπτυξη»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 9μήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε:

«Με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει μια σοβαρή ενεργειακή και πληθωριστική κρίση με ευρείες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες, οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το αυξανόμενο δημόσιο χρέος είναι στο επίκεντρο των αγορών. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχωρίζουν με ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,3% και 4,0% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, και ταχέως μειούμενα επίπεδα χρέους. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας μειώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ το χρέος προς ΑΕΠ της Κύπρου έχει μειωθεί στο 50%. Η Βουλγαρία επωφελείται επίσης από έναν χαμηλό δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της τάξης του 33%, ενώ η ένταξη της χώρας στο ευρώ και η επιστροφή της πολιτικής σταθερότητας ενισχύουν περαιτέρω τις μακροοικονομικές προοπτικές της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο επεκτάθηκε κατά 10,5% σε ετήσια βάση και κατά 3,8 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2026. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,6% σε ετήσια βάση και κατά 4,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 22,3% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων, η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 17%, με ισχυρή συνεισφορά από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό των κερδών.

Η απόδοση του εννεαμήνου του 2026 καταδεικνύει την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε σταθερή οργανική ανάπτυξη και επιβεβαιώνει την δυνατότητα μας για επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων μας για το σύνολο του έτους. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife παρέχει μια πρόσθετη δυναμική ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα των ασφαλειών και της Διαχείρισης Περιουσίας. Αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική των επιδόσεών μας και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 5,99 λεπτών ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου».