Oι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο το άτυχο βρέφος.

Τραγική κατάληξη είχε η διακομιδή ενός βρέφους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το tempo24, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από οικείους του στα Επείγοντα του νοσοκομείου, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή του, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος κατέληξε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.