Στο βίντεο ο Μπρους Γουίλις κρατά το χέρι της κόρης του. Ωστόσο φαίνεται να μην έχει πλήρη αντίληψη.

Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Σκάουτ μόλις ανάρτησε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με τον διάσημο ηθοποιό.

Στη λεζάντα έγραψε «Κάποιες στιγμές αξίζουν περισσότερο από στις λέξεις».

Στο βίντεο ο Μπρους Γουίλις κρατά το χέρι της κόρης του. Ωστόσο φαίνεται να μην έχει πλήρη αντίληψη.

Ο Μπρους Γουίλις συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια, με την οποία διαγνώστηκε το 2023 και στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται εμφανώς καταβεβλημένος.

Ωστόσο, ολόκληρη η οικογένειά του, η νυν σύζυγός του, οι κόρες του αλλά και η πρώην σύζυγός του Ντεμί Μουρ έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του και συχνά αναρτούν βίντεο και εικόνες με τον ίδιο και τις οικογενειακές τους στιγμές παρά τις επικρίσεις αρκετών.

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