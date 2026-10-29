Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Σκάουτ μόλις ανάρτησε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με τον διάσημο ηθοποιό.
Στη λεζάντα έγραψε «Κάποιες στιγμές αξίζουν περισσότερο από στις λέξεις».
Στο βίντεο ο Μπρους Γουίλις κρατά το χέρι της κόρης του. Ωστόσο φαίνεται να μην έχει πλήρη αντίληψη.
Ο Μπρους Γουίλις συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια, με την οποία διαγνώστηκε το 2023 και στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται εμφανώς καταβεβλημένος.
Ωστόσο, ολόκληρη η οικογένειά του, η νυν σύζυγός του, οι κόρες του αλλά και η πρώην σύζυγός του Ντεμί Μουρ έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του και συχνά αναρτούν βίντεο και εικόνες με τον ίδιο και τις οικογενειακές τους στιγμές παρά τις επικρίσεις αρκετών.
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{https://www.instagram.com/p/DeGKywNxKKC/}