Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του καταρρέει» - Η σύζυγός του μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Βίντεο)

Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του καταρρέει» - Η σύζυγός του μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Βίντεο) Φωτογραφία: INSTAGRAM
Είναι και σε άριστη φυσική κατάσταση αλλά ο Μπρους Γουίλις σταδιακά χάνει την ομιλία του, αποκαλύπτει η σύζυγός του.

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, σύζυγος του μοναδικού Μπρους Γουίλις, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το πώς ο εγκέφαλός του τον «εγκαταλείπει», λόγω της ασθένειάς του.

Ο 70χρονος σταρ του Χόλιγουντ διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια πριν από τρία και πλέον χρόνια. «Ο Μπρους εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργός. Έχει πραγματικά άριστη υγεία γενικά», δήλωσε στο ABC News και στο Good Morning America την Τρίτη η συζυγός του. «Απλώς ο εγκέφαλός του καταρρέει».

Η συγγραφέας ενός επερχόμενου βιβλίου για την εμπειρία της οικογένειάς της με την άνοια, υποστήριξε επίσης την ανάγκη για τους φροντιστές. «Η ομιλία χάνεται και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε», πρόσθεσε. «Και έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας... διαφορετικός τρόπος».

Η οικογένεια Γουίλις αποκάλυψε το 2023 ότι ο σταρ είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, η οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του NHS, είναι «ένας ασυνήθιστος τύπος άνοιας που προκαλεί προβλήματα στη συμπεριφορά και την ομιλία».

{https://www.instagram.com/p/DNS5oS5ttcp/?hl=el}

Το μοντέλο και επιχειρηματίας Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι στην αρχή πίστευε ότι έπρεπε να βοηθήσει τον σύζυγό της μόνη της, κάτι που την οδήγησε σε άγρυπνες νύχτες και απομόνωση από την κοινωνική ζωή. Όπως τόνισε ελπίζει ότι το νέο της βιβλίο, με τίτλο «Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», μπορεί να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης και οδηγός για άλλους φροντιστές των οποίων οι ζωές μπορεί να επηρεαστούν παρόμοια από την άνοια.

Η οικογένεια σύσσωμη- οι πέντε συνολικά κόρες του Γουίλς και η πρώην σύζυγός του Ντεμί Μουρ- εξακολουθούν να βλέπουν τη λάμψη στο βλέμα του.

«Δεν έχουμε μέρες, αλλά έχουμε στιγμές. Είναι το γέλιο του. Έχει τόσο δυνατό γέλιο. Και μερικές φορές θα δείτε αυτή τη λάμψη στο μάτι του, ή αυτό το πονηρό χαμόγελο, και απλώς παρασύρομαι» παραδέχθηκε.

«Και είναι απλώς δύσκολο να το δεις, γιατί όσο γρήγορα εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, τόσο γρήγορα εξαφανίζονται. Είναι δύσκολο. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμα πάρα πολύ εδώ, με εμάς».

{https://www.instagram.com/p/DIjeC-0pY6b/?hl=el&img_index=1}

{https://www.youtube.com/watch?v=jAnrCO0S1do}

Με πληροφορίες του ABC/BBC

