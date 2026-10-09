Σαββατοκύριακο με ελεύθερες ταινίες για όλα τα γούστα και τις ηλικίες.

Από έναν έρωτα που δοκιμάζεται μέχρι μια απρόσμενη φιλία που αλλάζει ζωές και από τις ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις μέχρι επικίνδυνες καταδιώξεις στους δρόμους τους Λος Άντζελες, το ERTFLIX δίνει έμπνευση για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο σινεμά.

Πέντε ταινίες για όλες τις ηλικίες με διαφορετικές ιστορίες και αγαπημένους πρωταγωνιστές βρίσκονται στη ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, για να σας κρατήσουν συντροφιά το διήμερο.

Blue Valentine (2010)

Μια ιστορία του έρωτα που βρέθηκε και χάθηκε, ειπωμένη σε στιγμές του παρελθόντος και του παρόντος. Πλημμυρισμένοι από ρομαντικές αναμνήσεις του φλερτ τους, ο Ντιν και η Σίντι, χρησιμοποιούν μια νύχτα για να προσπαθήσουν να σώσουν τον αποτυχημένο γάμο τους.

{https://youtu.be/aILx69WrRhQ?si=1B7L31jDNgULT2Zm}

Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σιανφράνς

Σενάριο: Ντέρεκ Σιανφράνς, Καμί Ντελαβίν ,Τζόι Κέρτις

Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Μάικ Βόγκελ, Φέιθ Γουλάντικα, Ειλίν Ρόζεν, Τζον Ντόμαν

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένας Υπέροχος Γείτονας / A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

Ο ερευνητής – δημοσιογράφος Λόιντ Βόγκελ, αναλαμβάνει να σκιαγραφήσει το προφίλ του αγαπημένου παρουσιαστή παιδικών εκπομπών, Φρεντ Ρότζερς. Αρχικά σκεπτικός, δεν πιστεύει ότι η καλοσύνη του Ρότζερς είναι αληθινή. Ωστόσο, η επαφή τους θα αλλάξει τη ζωή του, καθώς η ενσυναίσθηση και η σοφία του Ρότζερς, τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τις δικές του πληγές και να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του.

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Σκηνοθεσία: Μαριέλ Χέλερ

Σενάριο: Μάικα Φίτζερμαν-Μπλου, Νόα Χάρπστερ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις, Κρις Κούπερ, Νόα Χάρπστερ, Σούζαν Κελέτζι Γουάτσον, Ενρίκο Κολαντόνι

Hitch, Ο Μετρ του Ζευγαρώματος / Hitch (2005)

Ο Άλεξ «Χιτς» Χίτσενς, είναι ένας θρυλικός, και σκόπιμα ανώνυμος, «γιατρός των ραντεβού» της Νέας Υόρκης, ο οποίος, έναντι αμοιβής, έχει βοηθήσει αμέτρητους άνδρες να προσελκύσουν τις γυναίκες των ονείρων τους.



Καθώς «προπονεί» τον Άλμπερτ, έναν άγαρμπο λογιστή που είναι ερωτευμένος με μια λαμπερή διασημότητα, την Αλέγκρα Κόουλ, ο Χιτς συναντά τελικά το ταίρι του, στο πρόσωπο της πανέμορφης, πανέξυπνης Σάρα Μελάς, μιας αρθρογράφου, που παρακολουθεί κάθε κίνηση της Αλέγκρα.

Ο απόλυτος επαγγελματίας εργένης, ο Χιτς ξαφνικά ερωτεύεται παραληρηματικά τη Σάρα, τη δημοσιογράφο η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να αποκαλύψει την ταυτότητα του.

{https://youtu.be/dMaq_pfxs-0?si=o40vMgcW287vnnQa}

Σκηνοθεσία: Άντι Τέναντ

Σενάριο: Κέβιν Μπις

Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Σμιθ, Εύα Μέντες, Κέβιν Τζέιμς, Άμπερ Βαλέτα, Τζούλι Αν Έμερι, Πόλα Πάτον, Μάικλ Ράπαπορτ, Τζέφρι Ντόνοβαν

Καταδίωξη στην Πόλη των Αγγέλων / Gasoline Alley (2022)

Ο Τζίμι Τζέιν, πρώην κατάδικος που έχει αλλάξει ζωή, κατηγορείται για ένα βίαιο φόνο και παλεύει να αποδείξει την αθωότητά του. Οι ντετέκτιβ Φρίμαν και Βάργκας τον παρακολουθούν στενά, ενώ ο Τζίμι κινείται στον σκοτεινό υπόκοσμο του Λος Άντζελες, ρισκάροντας τη ζωή του για να αποκαλύψει την αλήθεια.

{https://youtu.be/ZaLwMcxHCjY?si=Rq3pppBQoqAUf8_D}

Σκηνοθεσία: Έντουαρντ Τζον Ντρέικ

Σενάριο: Έντουαρντ Τζον Ντρέικ, Τομ Σιέρχιο

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Ντέβον Σάουα, Λουκ Γουίλσον, Κατ Φόστερ, Ιρίνα Αντονένκο, Κρις Κλίβελαντ

Οι Ήρωες του Δάσους / Open Season (2006)

Ο εξημερωμένος αρκούδος, Μπουγκ, ζει ως κατοικίδιο στο γκαράζ της Μπεθ, μίας δασοφύλακα, που μένει σε μία μικρή πόλη δίπλα στο βουνό. Μία μέρα, ο Μπουγκ γνωρίζει τον Έλιοτ, ένα παλαβιάρικο ελάφι που έχει μπει στο στόχαστρο ενός απάνθρωπου κυνηγού.

Ο Μπουγκ γλιτώνει τον Έλιοτ από τα νύχια του κυνηγού, αλλά οι περιστάσεις τους φέρνουν στο άγριο και αφιλόξενο δάσος παρά τη θέλησή τους. Καθώς ο Μπουγκ προσπαθεί να βρει το δρόμο του για την πόλη, ώστε να επιστρέψει πίσω στην Μπεθ, έρχεται αντιμέτωπος με τον επικίνδυνο κυνηγό, κάνει νέους φίλους και ανακαλύπτει πού πραγματικά ανήκει.

{https://youtu.be/67tNWU_P7pg?si=ekDCpK1y2d_OdtDq}

Σκηνοθεσία: Ρότζερ Άλερς, Τζιλ Κάλτον, Άντονι Στάκι

Ακούγονται οι φωνές των: Άρη Σερβετάλη, Χρήστου Πλαΐνη, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Τζίνη Παπαδοπούλου