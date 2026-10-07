H πολύτιμη κληρονομιά του νέου κολοσσού του Χόλιγουντ, μετά τη συγχώνευση των Paramount και Warner Bros.

Τώρα που η Paramount και η Warner Bros. έχουν γίνει ο νέος κολοσσός του Χόλιγουντ υπό το όνομα Skydance, δεκάδες σημαντικά και διάσημα περιουσιακά στοιχεία μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Στον κινηματογραφικό τομέα, η Paramount είναι γνωστή για τα blockbusters του Τομ Κρουζ όπως το Top Gun και τα Mission: Impossible — και οι δύο παραγωγές της Skydance πριν αναλάβει τα στούντιο.

Από την άλλη πλευρά, η τελευταία του ταινία Digger, σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γ. Ινιάριτου, είναι μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες της Warner Bros. Η WB είναι επίσης γνωστή για ταινίες όπως η Barbie, η τριλογία Dune του Ντενί Βιλνέβ, η οποία θα ολοκληρωθεί αυτόν τον Δεκέμβριο, οι οκτώ επιτυχημένες ταινίες Χάρι Πότερ, οι οποίες τώρα χρησιμεύουν ως θεμέλιο για την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά, κ.ά.

Στη μικρή οθόνη, οι παραγωγές του Paramount+ περιλαμβάνουν πολλές από τις σειρές του Τέιλορ Σέρινταν, όπως το Yellowstone και τα spin-offs του, ενώ το ΗΒΟ Μax της Warner Bros. έχει το Game of Thrones και τα spin-offs του.

Παρακάτω θα δείτε μια λίστα με τις κυριότερες ταινίες και σειρές τόσο της Paramount όσο και της Warner Bros. που πλέον θα ανήκουν στο νέο κολοσσό που ονομάζεται Skydance.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Barbie – Warner Bros.

Η ταινία Barbie της Γκρέτα Γκέργουικ ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο box office και έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες την ίδια μέρα με το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Oppenheimer (2023) του Κρίστοφερ Νόλαν, δημιουργώντας το trend του «Barbenheimer».

Ο νέος συν-διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ynon Kreiz, προήλθε από τη Mattel, την οποία διηύθυνε για οκτώ χρόνια. Ενώ βρισκόταν ακόμα εκεί, βοήθησε να γεννηθεί το φαινόμενο της ταινίας Barbie. Ένα σίκουελ δεν έχει κερδίσει έδαφος στη Warner Bros. λόγω ανησυχιών για τον προϋπολογισμό, αν και με τον Kreiz στο τιμόνι, μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή.

Superman – Warner Bros.

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ είναι ο τελευταίος που αναλαμβάνει τον ρόλο του Κλαρκ Κεντ, ή Σούπερμαν, στην επανεκκίνηση του DC Universe από τον Τζέιμς Γκαν. Η ταινία Supergirl με πρωταγωνίστρια τη Μίλι Άλκοκ ακολούθησε πρόσφατα χωρίς ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία, ενώ το Man of Tomorrow θα είναι η επόμενη ταινία του 2027.

Batman – Warner Bros.

Η τριλογία του Μπάτμαν του Κρίστοφερ Νόλαν είχε τον Κρίστιαν Μπέιλ στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη και τον Χιθ Λέτζερ στον ρόλο του Τζόκερ.



Ο νέος Μπάτμαν του Ματ Ριβς, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον αυτό τον καιρό ετοιμάζει τη δεύτερη συνέχειά του, αν και τα γυρίσματα έχουν διακοπεί προσωρινά λόγω οικογενειακού θέματος που αντιμετωπίζει ο σκηνοθέτης.

Επίσης, το HBO Max έχει τη spinoff σειρά The Penguin με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ στο ρόλο του Πιγκουίνου.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών – Warner Bros.

Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων του Τόλκιν, έχει γράψει τη δική της σπουδαία ιστορία στον κινηματογράφο. Μετά την επιδραστική τριλογία του Τζάκσον, ακολούθησε η τριλογία του Χόμπιτ που κυκλοφόρησε μεταξύ 2012 και 2014, ενώ πιο πρόσφατα είδαμε και το animated Lord of the Rings: The War of the Rohirrim από την Warner Bros Animation.

Oι φαν του Άρχοντα, αναμένουν με ανυπομονησία τη νέα ταινία Τhe Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, του Άντι Σέρκις η οποία θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ αβέβαιο παραμένει το μέλλον του The Lord of the Rings: Shadow of the Past, που γράφει ο σούπερφαν του Τόλκιν, Στίβεν Κόλμπερτ.

Χάρι Πότερ – Warner Bros.

Η σειρά βιβλίων της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ που έγινε best-seller άνοιξε το δρόμο για οκτώ ταινίες και τρεις ταινίες spinoff με τίτλο Fantastic Beasts.

Τώρα το HBO Max ετοιμάζει μια τηλεοπτική σειρά με μια σεζόν για κάθε βιβλίο. Η πρώτη θα κυκλοφορήσει αυτά τα Χριστούγεννα, ενώ η δεύτερη σεζόν είναι υπό ανάπτυξη.

Godzilla/King Kong – Warner Bros.

Οι ταινίες της Warner Bros. με πρωταγωνιστές τον King Kong και τον Godzilla, έχουν αποκτήσει τους δικούς τους φανατικούς θαυμαστές.



Η νέα ταινία Godzilla x Kong: Supernova. αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027.

Οι δύο τιτάνες έχουν αποδείξει τη διαχρονικότητά τους· Τα τελευταία 90 χρόνια έχουν παραχθεί 54 ταινίες για τον έναν ή τον άλλον.

The Matrix – Warner Bros.

Η αρχική ταινία Matrix το 1999 ήταν ένα ορόσημο στο είδος της επιστημονικής φαντασίας και στον κινηματογράφο γενικότερα. Ακολούθησαν το The Matrix Reloaded (2003), το The Matrix Revolutions (2003) και το The Matrix Resurrections του 2021.

Ενώ οι Wachowskis έχουν δηλώσει ότι έχουν τελειώσει με τη σειρά, η Warner Bros. έχει αναθέσει στον Ντριου Κόνταρντ να γράψει και να σκηνοθετήσει μια νέα ταινία βασισμένη στη σειρά.

Dune – Warner Bros.

Η τριλογία ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ θα ολοκληρωθεί με την τρίτη ταινία που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τα φετινά Χριστούγεννα.

Το HBO Max έχει επίσης στα σκαριά μια δεύτερη σεζόν της σειράς Dune: Prophecy.

Sonic – Paramount

Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει τρεις ταινίες, καθεμία από τις οποίες έχει βγάλει περισσότερα χρήματα από την προηγούμενη. Συνολικά η σειρά έχει αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office.

Looney Tunes – Warner Bros.

Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και έχουν αγαπηθεί όσα λίγα πρόγραμματα.

Ενώ το παλιό καθεστώς της Warner έβαλε στο ράφι το Coyote vs. Acme, το γεγονός ότι έκανε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στα χέρια του ανεξάρτητου διανομέα Ketchup Entertainment – στον οποίο η Warner το πούλησε – λέει κάτι για τη διαρκή δημοτικότητα αυτών των χαρακτήρων, μερικοί από τους οποίους χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930.

Ταινίες «Mission: Impossible» – Paramount

Tο franchise Mission: Impossible ξεκίνησε με μια πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.



Στη συνέχεια απογειώθηκε με τον Τομ Κρουζ ο οποίες πρωταγωνίστησε σε οκτώ ταινίες Mission: Impossible για την Paramount. Η τελευταία κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2025 και ενώ αυτές οι ταινίες φαινομενικά ολοκλήρωσαν την πορεία του Κρουζ ως Ίθαν Χαντ, η Skydance θέλει να αξιοποιήσει αυτή την κληρονομιά σε διάφορες πλατφόρμες.

Top Gun – Paramount

Η Paramount παραμένει σε συνεργασία με τον Τομ Κρουζ 30 χρόνια μετά την πρώτη ταινία Top Gun, της οποίας η συνέχεια κυκλοφόρησε το 2022, ενώ μια τρίτη είναι υπό εξέλιξη.

Transformers – Paramount

Η Μέγκαν Φοξ, ο Σάια ΛαΜπέφ και άλλοι πρωταγωνίστησαν στις πρώτες ταινίες Transformers, οι οποίες εκτείνονται σε συνολικά επτά για την Paramount.

Τώρα, η εταιρεία φέρνει τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να επιβλέψει όλες τις δημιουργικές πτυχές της επόμενης ταινίας Transformers, θέλοντας τον Μάικλ Μπέι ξανά στο τιμόνι της σκηνοθεσίας.

Star Trek – Paramount

Υπάρχουν συνολικά 13 κινηματογραφικές ταινίες Star Trek, με την αρχική σειρά των έξι ταινιών να εκτείνεται από το 1979 έως το 1991. Στη συνέχεια, από το 1994 έως το 2002 ακολούθησαν άλλες τέσσερις ταινίες, ενώ το franchise επανεκκινήθηκε αργότερα σε μια τριλογία ταινιών που ξεκινά με το Star Trek (2009) και συνεχίζεται με το Star Trek: Beyond του 2016.

Υπήρξαν επίσης πολλές τηλεοπτικές εκδοχές του franchise, με την πιο πρόσφατη, Strange New Worlds, να εισάγει πολλούς από τους κύριους χαρακτήρες της αρχικής σειράς πριν από την ολοκλήρωσή της τον περασμένο μήνα.

Επίσης, η δεύτερη σεζόν της παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων Star Trek Scouts έκανε πρεμιέρα στο YouTube στις 8 Σεπτεμβρίου.

Yellowstone – Paramount

Η σειρά του Τέιλορ Σέρινταν ακολουθεί την οικογένεια Dutton καθώς αντιμετωπίζουν απειλές για το ράντσο τους. Τον πατριάρχη Τζον Ντάτον υποδύθηκε ο Κέβιν Κόστνερ ενώ η αρχική σειρά έχει επεκταθεί με πολλές spin-off σειρές όπως το 1923, το 1883, το Marshals και το Dutton Ranch.

Το 2025, ο Σέρινταν υπέγραψε μια τεράστια πενταετή συνολική συμφωνία για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και streaming με την NBCUniversal, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2029, μετά την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας του με την Paramount.

Ο δημιουργός από το Τέξας πρόκειται να παραδώσει περισσότερες σεζόν των επιτυχιών του και νέες σειρές στην Paramount για τρία ακόμη χρόνια, αφήνοντας τουλάχιστον 12 σειρές στην εταιρεία πριν μετακομίσει στην NBCU.

Tracker – Paramount

Ο Τζάστιν Χάρτλεϊ πρωταγωνιστεί στη σειρά Tracker του CBS και της Paramount, η οποία έχει τρεις σεζόν στο ενεργητικό της και μια τέταρτη καθοδόν.

NCIS – Paramount

Μια από τις μακροβιότερες σειρές του στούντιο. Ξεκίνησε το 2003 και συνεχίζεται με πολλά spin-offs όπως το NCIS: Λος Άντζελες (2009), NCIS: Νέα Ορλεάνη (2014), NCIS: Χαβάη (2021), NCIS: Σίδνεϊ (2023), NCIS: Νέα Υόρκη (2026), κ.ά.

Landman – Paramount

Ακόμα μια επιτυχημένη σειρά του Σέρινταν. Το Landman (2024), με πρωταγωνιστή τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον έχει δύο σεζόν διαθέσιμες και μια τρίτη καθοδόν.

Tulsa King – Paramount

Το Tulsa King με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε έχει κερδίσει τους συνδρομητές του Paramount+. Λίγο πριν την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν, μαθαίνουμε ότι και μία πέμπτη είναι καθοδόν.

Friends – Warner Bros.

Τα Φιλαράκια όλων μας. Η σειρά που έγραψε με χρυσά γράμματα τη δική της ιστορία στην μικρή οθόνη και ανέδειξε ηθοποιούς όπως η Τζένιφερ Άνιστον, ο αξέχαστος Μάθιου Πέρι, κ.ά.

Τα Φιλαράκια μάς κράτησαν παρέα για 10 χρόνια, από τις 22 Σεπτεμβρίου 1994 έως τον Μάιο του 2004.

The Big Bang Theory – Warner Bros.

Και ύστερα ήρθε η παρέα του The Big Bang Theory. Ο κάθε χαρακτήρας μοναδικός, απέκτησε τους δικούς του πιστούς φαν. Η σειρά προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο HBO Max.

The Pitt – HBO Max

Το The Pitt είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του HBO αυτή τη στιγμή, με δύο σεζόν του βραβευμένου με Emmy ιατρικού δράματος διαθέσιμες για streaming και μια τρίτη στο δρόμο.

Game of Thrones – HBO Max

Η σειρά φαινόμενο. Το Game of Thrones είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία του ΗΒΟ και ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.



Η αρχική σειρά αυτή τη στιγμή έχει δύο spin-offs, τα House of the Dragon και A Knight of the Seven Kingdoms, που μας μεταφέρουν πίσω στο Γουέστερος.

Το White Lotus – HBO Max

Το The White Lotus είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία για το HBO, με τρεις σεζόν ήδη διαθέσιμες και μια τέταρτη υπό ανάπτυξη.

Ted Lasso – Warner Bros. TV

Ενώ προβάλλεται στο Apple TV, το Ted Lasso είναι παραγωγή της Warner Bros. TV.