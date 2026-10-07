HBO Max και Paramount+ θα γίνουν τελικά ένα, αλλά όχι ακόμα.

Η Paramount του Ντέιβιντ Έλισον ολοκλήρωσε χθες Τρίτη 6/10 την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, συγχωνεύοντας και επίσημα τους δύο κολοσσούς του Χόλιγουντ



Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Skydance, όπως ονομάζεται πλέον η νέα εταιρεία, δήλωσε για ακόμα μια φορά τις προθέσεις του σχετικά με το μέλλον των δύο streaming υπηρεσιών, ΗΒΟ Max και Paramount+.

Ο Έλισον είπε στους δημοσιογράφους ότι «μακροπρόθεσμα», σκοπεύει να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες σε μία υπηρεσία streaming.

«Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει αυτό» και πρόσθεσε ότι για την ώρα θα τις βλέπουμ να λειτουργούν ξεχωριστά.

«Δεδομένης της προόδου της τεχνολογίας AI και άλλων παραγόντων, πιστεύουμε ότι μπορούμε πραγματικά να επιταχύνουμε την επίτευξη αυτού του στόχου», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η ενιαία πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη «σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».



Ο Έλισον είπε επίσης ότι δεν μπορούσε στην παρούσα φάση να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πακέτα.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Μάρτιο, ο 43χρονος μεγιστάνας είχε δηλώσει τις προθέσεις του σχετικά με τη συγχώνευση των δύο streamers. «Σχεδιάζουμε να συνδυάσουμε τις δύο υπηρεσίες, κάτι που σήμερα μας δίνει απευθείας λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια συνδρομητές», είχε πει στους επενδυτές. «Πιστεύουμε ότι αυτό μας τοποθετεί πραγματικά σε θέση να ανταγωνιστούμε τους ηγέτες στον τομέα».

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Ο Έλισον επανέλαβε τα παραπάνω και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, πρώτη μέρα λειτουργίας της νέας Skydance, προσθέτοντας η άμεση συγχώνευση των δύο υπηρεσιών επιτρέπει στη Skydance να «ανταγωνίζεται τις Disney, Netflix, Amazon και οποιονδήποτε στον κόσμο».