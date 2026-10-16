Και είναι αυτός που φαντάζεστε.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Landman» καθιέρωσε τελικά τον Κούπερ Νόρις (Τζέικομπ Λόφλαντ) ως τον πιο προφανή διάδοχο του Τόμι Νόρις, τον οποίο υποδύεται ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον, παρόλο που ο δεύτερος παραμένει κεντρικό πρόσωπο της σειράς.

Το 8ο επεισόδιο, με τίτλο «Handsome Touched Me», αρχικά φαινόταν να προετοιμάζει τον Κούπερ να αντικαταστήσει τον Τόμι στην M-Tex, αλλά το φινάλε προχώρησε αυτή την ιδέα πολύ πιο μακριά, αναθέτοντας στον νεότερο Νόρις την ηγεσία της νέας πετρελαϊκής εταιρείας της οικογένειάς του.

Η σειρά θα συνεχιστεί πλέον με μια τρίτη σεζόν, η οποία όμως θα αργήσει να κυκλοφορήσει, συγκριτικά με τις δύο πρώτες. Ο Τζέιμς Τζόρνταν, που υποδύεται τον Ντέιλ Μπράντλεϊ, επιβεβαίωσε το καλοκαίρι ότι τα γυρίσματα είχαν αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.



Το «Landman» πρόσθεσε επίσης έναν ακόμη σημαντικό χαρακτήρα, καθώς ο πρωταγωνιστής της σειράς «Lioness», Μάικλ Κέλι, θα μπει στο καστ της νέας σεζόν ως Γουίλιαμ Κρόκετ, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης πετρελαίου στον κόσμο και μια νέα ισχυρή προσωπικότητα στον κλάδο.

{https://youtu.be/C1as_hRbBZg?si=uldvnqLeLz66GBpX}

Ο Κούπερ Νόρις αντικαταστάτης του Τόμι στην M-Tex

Στο πέμπτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, ο Τόμι προσέλαβε τον γιο του, Κούπερ, ως νέο υπεύθυνο της M-Tex Oil. Ο χαρακτήρας του Θόρντον κατείχε αυτή τη θέση στο παρελθόν, διαχειριζόμενος κρίσεις σε όλο το Permian Basin, πριν προαχθεί σε πρόεδρο της εταιρείας μετά τον θάνατο του Μόντι Μίλερ (Τζον Χαμ) στην πρώτη σεζόν της σειράς.

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Ο Τόμι συνειδητοποιεί γρήγορα, στη δεύτερη σεζόν, ότι η διαχείριση της M-Tex, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επιλύει τα καθημερινά προβλήματα της εταιρείας, δεν είναι βιώσιμη. Ως εκ τούτου, ζητά από τον Κούπερ να αναλάβει τα καθήκοντα του «landman» κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Patch Cafe, αναθέτοντας ουσιαστικά στον γιο του τη θέση που αρχικά καθόριζε τον ρόλο του Τόμι μέσα στην εταιρεία.

Ο Κούπερ είχε ήδη αφιερώσει μεγάλο μέρος στη δεύτερη σεζόν, προσπαθώντας να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση πετρελαίου. Ωστόσο, μια σειρά οικονομικών αντιξοοτήτων τού κόστισε μέρος του ελέγχου του πρότζεκτ. Ο Νόρις Τζούνιορ κατάφερε να ανοίξει έξι πηγάδια και να βρει πετρέλαιο και στα έξι, αλλά λάθη που αφορούσαν τη χρηματοδότησή του, οδήγησαν τελικά την M-Tex σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο της επιχείρησης.

Η προαγωγή του Κούπερ φαίνεται πιο σημαντική εκ των υστέρων

Ο Κούπερ ανακτά μέρος της εξουσίας του στο όγδοο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, όταν ο Τόμι αναθέτει στον γιο του την ευθύνη του έργου γεώτρησης στο WolfCamp. Ο Τόμι και ο Κούπερ συναντιούνται με τους μηχανικούς της M-Tex και τους εργάτες της γεώτρησης στο καταυλισμό των εργατών, περιγράφοντας τη διαδικασία στους Μπος (Μουσταφά Σπικς), Ντέιλ (Τζέιμς Τζόρνταν), Κινγκ (Ντούγκι Χολ) και Μπεν (Κέιλεμπ Μάρτιν).

Πριν φύγει, ο Τόμι ανακοινώνει στους εργάτες ότι ο Κούπερ θα αναλάβει τον ρόλο του υπεύθυνου έργου και ρωτά αν έχει κανείς αντίρρηση. Ο Μπος εκφράζει, όπως είναι φυσικό, κάποια ανησυχία, επισημαίνοντας ότι ο Κούπερ τον «έγλειφε» για να πάρει τη θέση του μόλις πριν από λίγους μήνες, τονίζοντας πόσο γρήγορα έχει ανέβει στην ιεραρχία ο Νόρις Τζούνιορ.

Ο Τόμι απαντά υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο Κούπερ άνοιξε έξι πηγάδια και βρήκε πετρέλαιο σε κάθε ένα από αυτά. Το επίτευγμα αυτό δίνει στον Τόμι έναν συγκεκριμένο λόγο να του εμπιστευτεί περισσότερες ευθύνες, πέρα από τον οικογενειακό τους δεσμό. Μόλις το συνεργείο αποδεχτεί την εξουσία του Κούπερ, σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του Κούπερ Νόρις στο «Landman».

Η επίβλεψη του WolfCamp φαινόταν ως η πιο ισχυρή ένδειξη μέχρι τότε ότι ο Κούπερ επρόκειτο να αντικαταστήσει τον Θόρντον. Το φινάλε της δεύτερης σεζόν προχωράει αυτή την ιδέα αρκετά πιο πέρα. Αντί να αναλάβει απλώς τις προηγούμενες αρμοδιότητες του Τόμι στην M-Tex, ο Κούπερ γίνεται μέλος μιας εντελώς νέας επιχείρησης που δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση της σχέσης του πατέρα του με την M-Tex.

{https://youtu.be/KUOeIrkeC_8?si=Wt0O9XgFooHY7XGP}

Το φινάλε της δεύτερης σεζόν επιβεβαιώνει τον πιο σημαντικό ρόλο του Κούπερ

Ο Κούπερ έχει σημειώσει μια σημαντική εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του «Landman», ξεκινώντας ως «νεοσύλλεκτος» στο πρώτο επεισόδιο της σειράς και καταλήγοντας να συγκεντρώνει τις δικές του συμβάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου στο τέλος της πρώτης σεζόν. Μέχρι το 8ο επεισόδιο, ο Νόρις Τζούνιορ εποπτεύει μερικούς από τους ανθρώπους που κάποτε ήταν ανώτεροι του, δείχνοντας πόσο γρήγορα η εμπειρία που απέκτησε από πρώτο χέρι, μετατράπηκε σε πραγματική εξουσία.

Αυτή η εξέλιξη εξακολουθεί να φαίνεται δικαιολογημένη. Η πρώτη σεζόν έδειξε ότι ο Κούπερ σπούδασε γεωλογία στο πανεπιστήμιο πριν εγκαταλείψει τις σπουδές του και ξεκινήσει από τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στον τομέα των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, καθώς πίστευε ότι η πρακτική εμπειρία ήταν απαραίτητη πριν αναλάβει τη διοίκηση μιας εταιρείας. Η δεύτερη σεζόν επιβραβεύει επανειλημμένα αυτή τη νοοτροπία, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι ο Τόμι τού εμπιστεύεται πολύ περισσότερα από ένα απλό έργο γεώτρησης.

Ο ρόλος του Κούπερ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν. Μόλις η Κάμι απολύσει τον Τόμι από την M-Tex, εκείνος αποτρέπει την ενσωμάτωση των πηγαδιών του Κούπερ στην εταιρεία και ιδρύει την CTT Oil Exploration and Cattle με χρηματοδότηση από τον Γκαλίνο (Άντι Γκαρσία). Ο Κούπερ ορίζεται πρόεδρος της νέας εταιρείας, ενώ ο Τόμι γίνεται ανώτερος αντιπρόεδρος, ο T.L. επιβλέπει τις γεωτρήσεις, ο Ντέιλ ηγείται της έρευνας και ο Μπος διευθύνει τα συνεργεία.

Αυτή η ιεραρχία καθιστά το θέμα της διαδοχής απολύτως σαφές, χωρίς όμως να υπονοεί ότι ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον αποχωρεί από το «Landman». Ο Τόμι παραμένει κεντρικό πρόσωπο στην τρίτη σεζόν, αλλά ο Κούπερ βρίσκεται πλέον, τουλάχιστον επί χάρτου, σε υψηλότερη θέση από τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση που χτίζουν μαζί. Το όγδοο επεισόδιο μοιάζει πλέον λιγότερο με μια μεμονωμένη προαγωγή και περισσότερο με τη στιγμή που το «Landman» άρχισε να προετοιμάζει τον Κούπερ να αναλάβει τον επαγγελματικό ρόλο του Τόμι.

Η τρίτη σεζόν της σειράς θα θέσει αυτή τη νέα δομή σε δοκιμασία, αντιπαραθέτοντάς την με μια ακόμη πιο ισχυρή προσωπικότητα της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το Paramount+ επιβεβαίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου ότι ο Μάικλ Κέλι θα ενταχθεί στο καστ της σειράς ως Ουίλιαμ Κρόκετ, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης πετρελαίου στον κόσμο. Με τον Κούπερ να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της CTT και τον Τόμι να συμβάλλει στη διεύθυνση των εργασιών, η άφιξη του Κρόκετ προσθέτει στην οικογένεια Νόρις έναν ακόμη ισχυρό αντίπαλο, καθώς η σειρά εισέρχεται στο επόμενο κεφάλαιό της.