Το τελευταίο κύμα απολύσεων του Netflix ήταν το 2022, όταν έδιωξε περίπου 450 εργαζόμενους μετά την απώλεια 200.000 συνδρομητών.

Το 6% του εργατικού δυναμικού του ανακοίνωσε ότι απολύει το Netflix. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο όγκο απολύσεων της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.

Οι περισσότερες απολύσεις θα επηρεάσουν όσους εργάζονται στους τομείς παραγωγής, τεχνολογίας, στο νομικό τμήμα και το HR στο Netflix, σύμφωνα με το mail των CEO Ted Sarandos και Greg Peters, που εστάλη στους εργαζόμενους.

«Η αποστολή μας – να διασκεδάζουμε τον κόσμο- είναι φιλόδοξη και το να το καταφέρουμε απαιτεί από εμάς να είμαστε πειθαρχημένοι αναφορικά με τις προτεραιότητές μας στους ανθρώπους και τους πόρους μας» σημείωσαν στο memο, που δημοσίευσε το Variety.

Εκπρόσωπος του Netflix ανέφερε ότι η εταιρεία δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο επί του παρόντος πάρα από το συγκεκριμένο memo των Sarandos και Peters. Το Netflix, η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming με πάνω από 325 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, ανακοίνωσε διψήφια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη του τα τελευταία χρόνια. Το 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 45,2 δις. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 16% και καθαρά κέρδη ύψους 11 δισ. δολαρίων, αύξηση 26%. Ωστόσο, οι επενδυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την πλατφόρμα του Netflix κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Η εταιρεία μας είναι ισχυρή και μεγαλώνει και παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να πετύχουμε την πρόβλεψή μας για ολόκληρο τον χρόνο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε τομείς με μεγάλο αντίκτυπο, ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη και την καινοτομία» σημειώνουν οι CEO της εταιρείας.

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Ωστόσο, όπως επισημαίνουν «αυτό προϋποθέτει τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων σε όλο το φάσμα της επιχείρησης, προκειμένου να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των μελών, των συνεργατών, των εργαζομένων και των επενδυτών μας».

Από το τέλος του 2025 έως σήμερα το Netflix έχει περίπου 16.000 full-time εργαζόμενους. Το τελευταίο κύμα απολύσεων ήταν το 2022, όταν έδιωξε περίπου 450 εργαζόμενους μετά την απώλεια 200.000 συνδρομητών το πρώτο τρίμηνο του έτους, στην πρώτη τέτοια πτώση που κατέγραψε η πλατφόρμα σε μία δεκαετία.

Έκτοτε έχει κάνει και άλλες απολύσεις, μικρότερης κλίμακας, ωστόσο, μέσα στο 2026.

Το Netflix αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα οικονομικά του στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2026, την επόμενη Τρίτη, στις 20 Οκτωβρίου, Το προηγούμενο τρίμηνο ανακοίνωσε κέρδη που συμφωνούσαν με τις προβλέψεις της Wall Street. Τα έσοδά του ήταν αυξημένα κατά 13,4% στα 12,6 δις. δολάρια και το λειτουργικό περιθώριο ήταν 33,4% (μειωμένο από το 34,1% της αντίστοιχης περσινής περιόδου).

Ωστόσο, το Netflix ανακοίνωσε προβλέψεις για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, προκαλώντας πτώση της τιμής της μετοχής.

Το mail που έστειλαν οι Sarandos και Peters στους εργαζόμενους:

«Ομάδα- θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι θα προχωρήσουμε σε μία σειρά οργανωτικών αλλαγών και ως αποτέλεσμα αυτού, θα απολύσουμε σχεδόν το 6% των συνεργατών μας, με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον τομέα της παραγωγής μας, της τεχνολογίας, τη νομική ομάδα και την ομάδα HR.

Αποφάσεις σας κι αυτές δεν είναι ποτέ εύκολες, και δεν τις λαμβάνουμε ελαφρά τη καρδία. Κορυφαία προτεραιότητά μας σήμερα είναι να στηρίξουμε εκείνους που φεύγουν από το Netflix. Η διαδικασία θα ποικίλει ανά χώρα, αλλά οι επικεφαλής θα επικοινωνήσουν σύντομα με τους εργαζόμενους. Αν είστε από εκείνους που φεύγουν παρακαλούμε να γνωρίζετε πως θα σας στηρίξουμε καθ' όλη τη μετάβαση αυτή και θα διασφαλίσουμε ότι θα έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και πλαίσιο (της απόλυσης). Θέλουμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε. Αυτό που χτίσατε, και η φροντίδα σας για το Netflix, έχουν κάνει την ειδοποιό διαφορά και θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες.

Για την υπόλοιπη ομάδα, ξέρουμε ότι έχετε ερωτήματα. Η αποστολή μας – να διασκεδάζουμε τον κόσμο- είναι φιλόδοξη και το να το καταφέρουμε απαιτεί από εμάς να είμαστε πειθαρχημένοι αναφορικά με τις προτεραιότητές μας στους ανθρώπους και τους πόρους μας. Η εταιρεία μας είναι ισχυρή και μεγαλώνει και παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να πετύχουμε την πρόβλεψή μας για ολόκληρο τον χρόνο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε τομείς με μεγάλο αντίκτυπο, ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη και την καινοτομία. Αυτό προϋποθέτει τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων σε όλο το φάσμα της επιχείρησης, προκειμένου να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των μελών, των συνεργατών, των εργαζομένων και των επενδυτών μας.

Γνωρίζουμε ότι αποφάσεις σαν κι αυτές είναι σκληρές, αλλά ας παραμείνουμε προσηλωμένοι. Αυτή είναι από τις πιο δυναμικές στιγμές στην ιστορία της ψυχαγωγίας – και είναι μία στιγμή ιδανική για μία εταιρεία όπως η δική μας, που έχει χτιστεί στο σταυροδρόμι της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας. Τώρα είναι στο χέρι μας να αναλάβουμε δράση και να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις, όλοι μαζί, όπως κάνουμε πάντα.

Ted και Greg».

Με πληροφορίες του Variety