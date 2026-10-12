Η εβδομάδα 12 - 18 Οκτωβρίου φέρνει στο Netflix νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και μπόλικες ανατριχίλες.

Έναν πλούσιο κατάλογο νέων κυκλοφοριών φέρνει στο Netflix η νέα εβδομάδα 12 - 18 Οκτωβρίου.



Μια νέα σειρά θρίλερ θα μας κάνει να κολλήσουμε στην Παγίδα της στις 13/10, ενώ η επιτυχημένη σειρά The Diplomat που επιστρέφει για τέταρτη σεζόν, θα μας κρατήσει κολλημένους μπροστά στην οθόνη.



Στις 13 του μήνα θα παρακολουθήσουμε την πολυτάραχη ζωή του θρύλου του ρινγκ, Μάικ Τάισον, ενώ στις 15/10 η Θύελλα θα φέρει το χάος.



Επιπλέον, οι λάτρεις του τρόμου ή απλά όσοι θέλουν να μπουν σε Hallowen ατμόσφαιρα, μπορούν να το κάνουν άφοβα (not), με ορισμένα από τα πιο τρομακτικά θρίλερ της μεγάλης οθόνης, όπως τα It, A Quiet Place και Ouija.

Σειρές του Netflix

Η Παγίδα (The Trap)

13/10/2026



Η Λίζα Κόνραντ δεν έχει βγει από το σπίτι της εδώ και 10 χρόνια, μετά τον φόνο της αδελφής της. Όταν βλέπει τον πιθανό δολοφόνο στην τηλεόραση, καταστρώνει ένα σχέδιο.

{https://youtu.be/SmaC-w7x63c?si=TQ-p7s-SuxCWxWpN}

Love Is Blind: S11: Boston: Batch 1 (Love Is Blind: S11: Boston)

14/10/2026



Ελεύθεροι και ελεύθερες από τη Βοστώνη μπαίνουν στις κάψουλες για να βρουν την αδελφή ψυχή τους και να αρραβωνιαστούν χωρίς να έχουν δει ο ένας τον άλλον. Θα φτάσουν άραγε μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας ή η εξωτερική εμφάνιση θα σταθεί εμπόδιο στην αγάπη;

{https://youtu.be/-wg0ReRw_cM?si=rAOyH49PH5Jx4Lbn}



Η Διπλωμάτισσα: Σεζόν 4 (The Diplomat: Season 4)

15/10/2026



Καθώς η Κέιτ παλεύει να σώσει τον γάμο της που καταρρέει, μια σοκαριστική επίθεση και μια απερίσκεπτη συγκάλυψη απειλούν να διαλύσουν την εύθραυστη συμμαχία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου για την οποία είχε μεσολαβήσει.

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{https://youtu.be/for_t1ySDvk?si=z4veZJO1bn1fzxCR}

Οργανωμένες Δουλειές (Money Trap: The Karun Treasure)

16/10/2026



Αφού πέσει πάνω σε έναν μυθικό χάρτη, ένας θρυλικός απατεώνας αποφασίζει να στήσει μια τελευταία κομπίνα προτού αποσυρθεί οριστικά.

{https://youtu.be/bCxYPFYb_zU?si=jCjWTTXQST1Nu3Cl}

Ταινίες του Netflix

Η Θύελλα (The Storm)

15/10/2026



Μια καταιγίδα παγιδεύει παλιούς συμφοιτητές σε πολυτελή ξενώνα και το κοσμικό πάρτι γενεθλίων τους μετατρέπεται σε θύελλα προδοσίας, μνησικακίας και ανεξέλεγκτου χάους.

{https://youtu.be/Zfb-62tjT_Y?si=1eA9XLmXtfTkdOrd}

Ψυχοθεραπεία όπως Πρέπει (Therapy Done Right)

16/10/2026



Ένας ψυχαναλυτής που έχει χάσει την πίστη του στην παραδοσιακή ψυχανάλυση βοηθά με κάθε μέσο έναν μπλοκαρισμένο μυθιστοριογράφο σε αυτήν την αργεντίνικη μαύρη κωμωδία.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Τάισον (TYSON)

13/10/2026



Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων εξερευνά την πολυτάραχη ζωή του Μάικ Τάισον, μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλητισμού.

{https://youtu.be/o1S5LsYhfEg?si=sSE9rm7mR-Ha81hd}

Νορμ: Η Ιστορία του Νορμ Μακντόναλντ (Norm: The Tale of Norm Macdonald)

16/10/2026



Απολαύστε ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του μάστορα του ανέκφραστου χιούμορ, Νορμ ΜακΝτόναλντ, που ήταν ασυμβίβαστες αλλά γεμάτες αντιφάσεις.

{https://youtu.be/dIBNCBAzBos?si=itiE9HAzX4oSG0nM}

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