Δείτε το βίντεο με την ερμηνεία της.

Κάποια τραγούδια δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχουν τη δύναμη να ξυπνούν μνήμες, να φέρνουν πίσω ανθρώπους και στιγμές και να αγγίζουν συναισθήματα που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν τα ακούμε απλώς, τα νιώθουμε.

Με αυτή τη διάθεση, η Αναστασία παρουσιάζει το «Κόψε Με Στα Δύο», μια ξεχωριστή διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού του Παντελή Παντελίδη, που επιστρέφει μέσα από τη δική της φωνή και τη δική της ερμηνευτική ματιά.

Με σεβασμό στην αυθεντική εκτέλεση και παραμένοντας πιστή στη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού, η Αναστασία προσθέτει τη δική της προσωπική σφραγίδα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα ενός κομματιού που εξακολουθεί να συγκινεί και να βρίσκει τη θέση του στις καρδιές του κοινού.

Η Ανστασία δίνει ζωή στο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video. Σε ασπρόμαυρο φόντο, οι εικόνες δημιουργούν μια ξεχωριστή κινηματογραφική ατμόσφαιρα, θυμίζοντας τις αναμνήσεις που μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν παραμένουν πάντα ζωντανά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μουσική προσέγγιση της νέας εκτέλεσης, καθώς την ενορχήστρωση υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου, ο οποίος είχε επιμεληθεί και την αρχική ενορχήστρωση του τραγουδιού στην πρώτη του εκτέλεση από τον Παντελή Παντελίδη. Μάλιστα, η νέα ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των ίδιων μουσικών που είχαν πλαισιώσει και την αυθεντική εκτέλεση, διατηρώντας έτσι μια ξεχωριστή μουσική σύνδεση με το πρωτότυπο, ενώ ξεχωριστή μουσική πινελιά δίνει η προσθήκη των Ανδρέα Καραντίνης και Δημήτρη Τσιβγούλη.

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{https://www.youtube.com/watch?v=dn4B4ySEWRs}

Το «Κόψε Με Στα Δύο» αποτελεί τον πρώτο single του νέου album διασκευών της Αναστασίας με τίτλο «Έρωτας Είναι» που μόλις κυκλοφόρησε από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company. Ένα album αφιερωμένο σε αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο και επιστρέφουν μέσα από τη φωνή και τη μοναδική ερμηνευτική ταυτότητα της νεαρής τραγουδίστριας.