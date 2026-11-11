Η Αναστασία αποκάλυψε τι είναι αυτό που την αγχώνει περισσότερο στην καριέρα της.

Η Αναστασία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε στην καριέρα της, στα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, αλλά και το άγχος που την κυριεύει σχετικά με τη δισκογραφία της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, αρχικά, μίλησε για τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλο σημείο στάθηκε στους γονείς της και στη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί τους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ορισμένες από τις σκέψεις της που σχετίζονται με τη δισκογραφία της: «Με αγχώνει η δισκογραφία μου πολύ, γιατί θα ήθελα να καταφέρω να έχω μεγάλη δισκογραφία με εμπλουτισμένο ρεπερτόριο. Επειδή εμένα, μου ήρθαν λίγο ανάποδα όλα. Μου ήρθε πρώτα ένα τραγούδι επιτυχία και μετά εγώ έπρεπε να δουλέψω για να γίνω κάποια στιγμή τραγουδίστρια».

Όσα ανέφερε η Αναστασία στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Αναστασία αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να υπάρξει μελλοντικά «πρότυπο» για άλλα νέα παιδιά, με την ίδια να δηλώνει: «Δεν με αγχώνει. Μέσα μου ξέρω τι άνθρωπος είμαι και τι άνθρωπος προσπαθώ να γίνω. Παρ’ όλα αυτά στενοχωριέμαι και με πιάνει το παράπονο όταν φαίνεται κάτι που δεν είμαι».

Σε ό,τι αφορά τους γονείς της, η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Με τη δουλειά μου έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω πολύ. Κάθε φορά που είμαι σε ένα διαφορετικό μέρος, ένιωθα μια στενοχώρια μέσα μου και έλεγα ‘μακάρι οι γονείς μου να καταφέρουν να το ζήσουν αυτό μια μέρα’. Ξεχνάμε ότι και εκείνοι ζουν μία φορά. Με μεγαλώσανε, δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα, εγώ γιατί να μην το δώσω πίσω όλο αυτό».

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Τέλος, η τραγουδίστρια, απάντησε στο ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision: «Δεν μου είναι εύκολο να εκπροσωπήσω τη χώρα, πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο».

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