Αυτό ισχυρίζεται η ηθοποιός Λέα Σεϊντού που έπαιξε σε δύο ταινίες Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Ακόμα και αν δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση για το καστ του νέου Τζέιμς Μποντ από την Amazon, o ενθουσιασμός είναι μεγάλος για τη νέα, 26η περιπέτεια του 007.



Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι στο σκηνοθετικό τιμόνι θα βρίσκεται ο Ντενί Βιλνέβ του Dune, σε σενάριο που γράφει ήδη ο Στίβεν Νάιτ του Peaky Blinders.



Τις τελευταίες ημέρες, ο αστέρας του Slow Horses, Τζακ Λόουντεν έχει αναδειχθεί σε μεγάλο φαβορί για να φορέσει το σμόκιν του Μποντ, χωρίς να επιβεβαιώνονται επίσημα οι σχετικές φήμες.



Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι θαυμαστές που παραμένουν επιφυλακτικά αισιόδοξοι, για να μην πούμε ανήσυχοι. Μία από αυτούς είναι και η διάσημη ηθοποιός Λέα Σεϊντού.

Η σταρ, που υποδύθηκε τη Madeleine Swann στις δύο ταινίες Spectre και No Time to Die, δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ, μίλησε στο Elle για τον ρόλο της και την προοπτική να τον επαναλάβει κάποια στιγμή στο μέλλον.

{https://youtu.be/O-Y8-1esSLI?si=botvU40EETa_KRWu}

O Τζέιμς Μποντ δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος

«Πραγματικά μου άρεσε να δουλεύω με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον αδελφό της Μάικλ [Γουίλσον]. Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες και δεν ξέρω... θα είναι διαφορετικό», ανέφερε η ηθοποιός.

Υπενθυμίζουμε ότι η Σεϊντού έχει εμπειρία από τη συνεργασία της με τον Βιλνέβ μετά το Dune: Part Two, για αυτό και σημείωσε ότι ήταν μια εξαιρετική επιλογή να σκηνοθετήσει [εκείνος] την επερχόμενη ταινία Μποντ, ανεξαρτήτως των αλλαγών εντός του ευρύτερου franchise.

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«Είναι μια εξαιρετική επιλογή», είπε για τον σκηνοθέτη και πρόσθεσε «Είμαι περίεργη να δω πώς θα το επανεφεύρουν. Αλλά για μένα, δεν θα είναι ποτέ το ίδιο γιατί ήταν ο πατέρας της Μπάρμπαρα που ξεκίνησε τις ταινίες του Μποντ. Τώρα, δεν ξέρω. Έγινε "αμερικανιά"… Ελπίζω να διατηρήσουν το βρετανικό πνεύμα», σημείωσε η Γαλλίδα.

Παράλληλα, η Σεϊντού αρνήθηκε να εμπλακεί στις φήμες γύρω από τον νέο 007, αν και πιστεύει ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ «θα είναι δύσκολο να αντικατασταθεί», προσθέτοντας: «Πρέπει να είναι πολυδιάστατος και αυτό είναι κάτι δύσκολο να το βρεις σε νέους ηθοποιούς».